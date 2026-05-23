Жители Германии усомнились в способности властей защитить страну при нападении

Марина Совина (ночной редактор)

Большинство жителей Германии сомневаются, что Бундесвер сможет обеспечить защиту страны в случае военного нападения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно результатам опроса, лишь 17 процентов жителей Германии уверены, что Бундесвер способен надежно защитить страну. Большинство участников исследования — 72 процента — придерживаются противоположной точки зрения, а еще 11 процентов затруднились с ответом.

При этом только 35 процентов немцев рассчитывают на военную помощь со стороны США, тогда как 43 процента считают, что Вашингтон не окажет поддержку в случае нападения на Германию.

Кроме того, исследование показало, что половина опрошенных не верит в возможность нападения Россия на Германию. Опасения по этому поводу выразили 38 процентов респондентов, а 12 процентов не смогли определиться со своим мнением.

Ранее сообщалось, что, согласно последнему опросу, 87 процентов граждан недовольны работой правительства Германии и желают досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

