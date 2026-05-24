10:26, 24 мая 2026Экономика

В Иране понадеялись на смягчение санкций США

Tasnim: На время переговоров с Ираном США снимут санкции с его нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Санкции США, наложенные на иранскую нефть, будут сняты на время ведения переговоров с Тегераном. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, речь идет о проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном. Кроме того, агентство обратило внимание на необходимость разморозки счетов этой ближневосточной страны в качестве первого шага к сделке. В связи с этим оно призвало учитывать предыдущий негативный опыт нарушения другой стороной обязательств по разморозке активов.

Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании будет действовать 60 дней. Его могут продлить по взаимному согласию. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов. Кроме того, Иран соглашается разминировать установленные в проливе мины для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей.

До этого Трамп заявил, что если с Тегераном не удастся договориться о сделке, то по Ирану нанесут такой удар, которого никогда не наносили ни одной стране.

