Пропавшую туристку нашли бездыханной на свалке на популярном курорте в Европе

Пропавшую туристку из Бельгии нашли бездыханной на свалке на популярном курорте в Европе. Об этом пишет издание The Sun.
Трагедия произошла на Канарских островах (Испания) в городе Пуэрто-дель-Росарио. 56-летнюю Кэти Остерлинк объявили пропавшей без вести 4 мая — на тот момент родные и друзья не могли связаться с ней уже несколько дней. 8 мая ее тело нашли на свалке в Зурите.
В расправе подозревают ее 22-летнего сына, его задержали. Расследование продолжается.
Ранее турист упал с лестницы на курорте в Европе и пролежал полдня на полу бездыханным. Это произошло на Тенерифе.