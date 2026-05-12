Пропавшую туристку нашли бездыханной на свалке на популярном курорте в Европе

The Sun: Пропавшую туристку из Бельгии нашли на свалке на Канарских островах

Пропавшую туристку из Бельгии нашли бездыханной на свалке на популярном курорте в Европе. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла на Канарских островах (Испания) в городе Пуэрто-дель-Росарио. 56-летнюю Кэти Остерлинк объявили пропавшей без вести 4 мая — на тот момент родные и друзья не могли связаться с ней уже несколько дней. 8 мая ее тело нашли на свалке в Зурите.

В расправе подозревают ее 22-летнего сына, его задержали. Расследование продолжается.

Ранее турист упал с лестницы на курорте в Европе и пролежал полдня на полу бездыханным. Это произошло на Тенерифе.