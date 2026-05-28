20:40, 28 мая 2026Бывший СССР

Зеленский намекнул на «палки в колеса» Украины от Запада

«Страна.ua»: Зеленский намекнул на проблемы с Западом из-за производства баллистики
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проблемы с Западом по производству Украиной собственной баллистики. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что Киев продвигает идею создания украинской баллистической и противобаллистической систем. Однако Украина сталкивается с «палками в колесах».

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — передает издание.

Ранее Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи. Швеция передала оружие и истребители на 2,7 миллиарда долларов (более 191 миллиарда рублей).

