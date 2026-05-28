Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

Зеленский: Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 2,7 миллиарда долларов

Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 2,7 миллиарда долларов (более 191 миллиарда рублей). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В этом сегодняшнем пакете объемом 2,7 миллиарда долларов есть различные элементы для того, чтобы мы стали сильнее, есть средства, в частности, на производство дронов — почти 400 миллионов. Но самое главное — "Грипены", шведские боевые самолеты», — написал Зеленский.

По его словам, Швеция передала Украине истребители на сумму более 2 миллиардов долларов. Киев рассчитывает получить первые Gripen в течение следующих десяти месяцев.

Зеленский также заявил о планах Украины закупить 22 истребителя у Швеции. Их поставка планируется до 2030 года.