Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 28 мая 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

Зеленский: Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 2,7 миллиарда долларов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 2,7 миллиарда долларов (более 191 миллиарда рублей). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В этом сегодняшнем пакете объемом 2,7 миллиарда долларов есть различные элементы для того, чтобы мы стали сильнее, есть средства, в частности, на производство дронов — почти 400 миллионов. Но самое главное — "Грипены", шведские боевые самолеты», — написал Зеленский.

По его словам, Швеция передала Украине истребители на сумму более 2 миллиардов долларов. Киев рассчитывает получить первые Gripen в течение следующих десяти месяцев.

Зеленский также заявил о планах Украины закупить 22 истребителя у Швеции. Их поставка планируется до 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok