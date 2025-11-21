Названа самая красивая девушка мира

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала Фатима Бош из Мексики. Об этом сообщает издание The Philippine Star.
Корону самой красивой девушке мира вручала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024», датчанка Виктория Тейлвиг. Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.
Церемония награждения началась с объявления 30 финалисток. Большую часть участниц отсеяли, остались девушки из Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д'Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Парагвая, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции.
Представительница России Анастасия Венза, ранее неудачно выступившая на конкурсе национальных костюмов, не вошла в топ-30 финалисток.
В следующий этап прошли Чили, Колумбия, Куба, Гваделупа, Мексика, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Китай, Филиппины, Таиланд, Мальта и Кот-д'Ивуар. После этого жюри отобрало пять последних участниц: Правинар Сингх из Таиланда, филиппинку Ахтису Манало, Стефани Абесали из Венесуэлы, Фатиму Бош из Мексики и Оливия Ясе из Кот-д’Ивуар.
Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.