07:08, 21 ноября 2025Из жизни

Названа самая красивая девушка мира

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила Фатима Бош из Мексики
Олег Парамонов
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»
Фатима Бош

Фатима Бош. Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала Фатима Бош из Мексики. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Корону самой красивой девушке мира вручала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024», датчанка Виктория Тейлвиг. Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Церемония награждения началась с объявления 30 финалисток. Большую часть участниц отсеяли, остались девушки из Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д'Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Парагвая, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции.

Представительница России Анастасия Венза, ранее неудачно выступившая на конкурсе национальных костюмов, не вошла в топ-30 финалисток.

В следующий этап прошли Чили, Колумбия, Куба, Гваделупа, Мексика, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Китай, Филиппины, Таиланд, Мальта и Кот-д'Ивуар. После этого жюри отобрало пять последних участниц: Правинар Сингх из Таиланда, филиппинку Ахтису Манало, Стефани Абесали из Венесуэлы, Фатиму Бош из Мексики и Оливия Ясе из Кот-д’Ивуар.

Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.

