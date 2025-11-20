Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

Платье самой красивой девушки России осталось незамеченным на «Мисс Вселенной»

Платье «Мисс Россия — 2025» осталось незамеченным на дефиле с демонстрацией национальных костюмов в рамках конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Таиланде. Фотографии с самыми яркими участницами опубликовало издание Business Insider.

Самая красивая девушка России Анастасия Венза привезла на конкурс белое длинное платье с русскими мотивами. По словам директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, дизайнеры вдохновлялись белокаменной архитектурой древних русских городов. Однако в итоге образ Вензы затерялся среди пестрых и привлекающих внимание нарядов соперниц.

Этот национальный костюм, уникальный, красивый, с таким серьезным символизмом, и очень женственный и нежный. Нам хотелось в этом году сделать акцент не на привычных для международных конкурсов бутафорских больших костюмах, где большие перья и что-то такое яркое и интересное. Нам хотелось сделать акцент на элегантности и на традиционной русской красоте Анастасия Беляк, директор конкурса «Мисс Россия» с пресс-конференции перед отправкой Анастасии Вензы на конкурс «Мисс Вселенная»

Многие девушки решили сделать ставку на креативность. Представительница Эстонии появилась в образе волчицы, конкурсантка из Норвегии переоделась лососем, девушка из США вышла в сложном костюме орла.

Участница из Танзании Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ранее Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.