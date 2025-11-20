Из жизни
18:37, 20 ноября 2025Из жизни

Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

Платье самой красивой девушки России осталось незамеченным на «Мисс Вселенной»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Платье «Мисс Россия — 2025» осталось незамеченным на дефиле с демонстрацией национальных костюмов в рамках конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Таиланде. Фотографии с самыми яркими участницами опубликовало издание Business Insider.

Самая красивая девушка России Анастасия Венза привезла на конкурс белое длинное платье с русскими мотивами. По словам директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, дизайнеры вдохновлялись белокаменной архитектурой древних русских городов. Однако в итоге образ Вензы затерялся среди пестрых и привлекающих внимание нарядов соперниц.

Этот национальный костюм, уникальный, красивый, с таким серьезным символизмом, и очень женственный и нежный. Нам хотелось в этом году сделать акцент не на привычных для международных конкурсов бутафорских больших костюмах, где большие перья и что-то такое яркое и интересное. Нам хотелось сделать акцент на элегантности и на традиционной русской красоте

Анастасия Беляк, директор конкурса «Мисс Россия»с пресс-конференции перед отправкой Анастасии Вензы на конкурс «Мисс Вселенная»

Многие девушки решили сделать ставку на креативность. Представительница Эстонии появилась в образе волчицы, конкурсантка из Норвегии переоделась лососем, девушка из США вышла в сложном костюме орла.

Участница из Танзании

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ранее Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.

