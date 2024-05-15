Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?

Мисс США и Юная мисс США отказались от титулов из-за травли и домогательств

В США гремит грандиозный скандал вокруг самых престижных национальных конкурсов красоты. Сначала от титула впервые в истории отказалась Мисс США Ноэлия Фойгт, а два дня спустя то же сделала Юная мисс США Умасофия Шривастава. «Лента.ру» разбирается, почему самые красивые девушки страны решили выступить против конкурсов, которые принесли им славу.

Сообщение Ноэлии Фойгт о сложении титула содержало шифрованное послание

6 мая 24-летняя Ноэлия Фойгт заявила, что отказывается от титула «Мисс США», который завоевала 29 сентября 2023 года. Ее победа стала во многом знаковой. Во-первых, она стала первой Мисс США венесуэльского происхождения. Во-вторых, девушка стала первой победительницей конкурса из штата Юта с 1960 года. Позже Фойгт представила США на «Мисс Вселенная — 2023», но без особого успеха — вошла только в первую двадцатку.

Мой путь в качестве «Мисс США» был невероятно важным: я с гордостью представляла Юту, а затем США на «Мисс Вселенная». К сожалению, я приняла решение отказаться от титула «Мисс США — 2023» Ноэлия Фойгт из обращения к поклонникам

Она также написала, что собирается уделить больше времени своему психическому здоровью, а также «защищать себя и других». Кроме того, она сказала, что «никогда не будет бояться будущего, даже если оно кажется туманным». Фойгт также поблагодарила в тексте других участников и тренеров, а также отдельно отметила Умасофию Шриваставу, которую назвала любимой подругой.

Умасофия Шривастава и Ноэлия Фойгт на мероприятии в Нью-Йорке, 10 февраля 2024 года. Фото: Chance Yeh / Getty Images

Странное заявление Фойгт, опубликованное в социальных сетях, шокировало ее поклонников. Они бросились изучать пост любимицы и быстро обнаружили странное: оказалось, что первые буквы его предложений складываются в текст «Меня заставили замолчать».

Умасофия Шривастава отказалась от титула через два дня после Фойгт

8 мая от титула «Юная мисс США» отказалась 17-летняя Умасофия Шривастава. В 2023 году она стала победительницей конкурса «Юная мисс Нью-Джерси США», а затем выиграла и главное соревнование страны среди красавиц от 14 до 19 лет. Успешное выступление девушки тоже оказалось прорывом — она стала первой победительницей из своего штата за всю историю конкурса.

Мои жизненные ценности больше не совпадают с направлением деятельности организации Умасофия Шривастава из интервью 11 мая 2024 года

Умасофия Шривастава UmaSofia Srivastava. Фото: @umasofias

Позже выяснилось, что Шривастава решила отказаться от титула сразу же после сообщения Фойгт. Оно, по всей видимости, стало последней каплей, которая заставила девушку выступить против организаторов «Мисс США» и сопутствующих конкурсов, вроде «Юная мисс США». Более того, вскоре стало известно, что занявшая второе место в соревновании Стефани Скиннер из Нью-Йорка отказалась принять вакантный титул. «В конце концов я решила не принимать его. Это было бы неправильно, учитывая все обстоятельства», — заявила 19-летняя красавица.

По контракту участники конкурса не имеют права публично рассказывать о его закулисье, так что через неделю после скандальных событий на первый план вышли родители отказавшихся от титулов девушек.

Матери Фойгт и Шриваставы выступили на телевидении вместо них

14 мая матери бывших Мисс США и Юная мисс США, Барбара Шривастава и Жаклин Фойгт, выступили в эфире программы Good Morning America и объяснили решение дочерей. В эфире были озвучены выдержки из письма, которое Ноэлия Фойгт написала президенту «Мисс США» Лейле Роуз.

В «Мисс США» токсичная рабочая атмосфера, которая в лучшем случае выражается в плохом менеджменте, а в худшем — в травле и домогательствах. Я не чувствовала себя в безопасности во время мероприятий из-за отсутствия нормального куратора. Кульминацией этого стали сексуальные домогательства Ноэлия Фойгт из письма Лейле Роуз

Мать Фойгт рассказала, что во время рождественского парада дочь подошла к ней расстроенных чувствах после разговора с неким мужчиной. «Я увидела, что Ноэлия очень нервничает, и спросила: "Что случилось?" А она сказала: "Садись в машину, мама. Садись в машину". Я села и снова спросила, в чем дело, потому что видела, что мужчина сказал что-то, но не расслышала. Он сказал Ноэлии: "Тебе нравятся богатые старики?"», — описала эпизод женщина.

Ноэлия Фойгт и Умасофия Шривастава на мероприятии в Нью-Йорке, 10 февраля 2024 года. Фото: Chance Yeh / Getty Images

Жаклин Фойгт также сказала, что дирекция «Мисс США», которая отвечала за участие ее дочери в параде, никак не отреагировала на случившееся и даже не принесла формальных извинений.

Барбара Шривастава сказала в эфире, что менеджмент «Юной мисс США» постоянно травил ее дочь, полностью контролировал ее социальные сети и лишал возможностей для развития карьеры.

В конце своего выступления женщины предостерегли девушек от участия в конкурсах под эгидой «Мисс США» и потребовали увольнения Лейлы Роуз. Организация отреагировала на скандал общими словами о том, что создает для всех сотрудников и участниц конкурсов «здоровую атмосферу общения и поддержки».

Предыдущий крупный скандал на «Мисс США» случился в 2022 году

Скандал вокруг Ноэлии Фойгт и Умасофии Шриваставы далеко не первый в истории конкурса. В 2022 году шум поднялся вокруг Р'Бонни Габриэль, которая выиграла конкурс «Мисс США — 2022», а затем и «Мисс Вселенная — 2022».

Когда она победила в национальном конкурсе, соперницы не стали ее поздравлять и демонстративно ушли со сцены. Вскоре несколько финалисток заявили, что решение о победе Габриэль, по всей видимости, было принято заранее.

По их словам, соперница постоянно общалась с сотрудниками и руководством конкурса и получала льготы, которых не было у других участниц

Недовольные победой американки в конкурсе «Мисс Вселенная» появились уже во время трансляции финала в интернете и по телевидению. Критиков оказалось столько, что в тренды Twitter (теперь X) вышли английские слова «обман» и «подтасовка». К противникам конкурса присоединился даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что у венесуэлки Аманды Дудамель, которая заняла второе место, украли победу.

Выступление Ноэлии Фойгт на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» Фото: Moises Castillo / AP

В ответ на возмущения дирекция конкурса провела проверку и заявила, что Габриэль победила честно. Это, впрочем, не удовлетворило множество возмущенных зрителей, а репутации «Мисс США» и «Мисс Вселенная» был нанесен серьезный удар.

Остается только гадать, к чему приведет история с отказом Ноэлии Фойгт и Умасофии Шриваставы от титулов и что предпримут организаторы популярных конкурсов для восстановления доверия поклонников, которое, похоже, улетучивается с каждым днем.