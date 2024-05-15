Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?
В США гремит грандиозный скандал вокруг самых престижных национальных конкурсов красоты. Сначала от титула впервые в истории отказалась Мисс США Ноэлия Фойгт, а два дня спустя то же сделала Юная мисс США Умасофия Шривастава. «Лента.ру» разбирается, почему самые красивые девушки страны решили выступить против конкурсов, которые принесли им славу.
Сообщение Ноэлии Фойгт о сложении титула содержало шифрованное послание
6 мая 24-летняя Ноэлия Фойгт заявила, что отказывается от титула «Мисс США», который завоевала 29 сентября 2023 года. Ее победа стала во многом знаковой. Во-первых, она стала первой Мисс США венесуэльского происхождения. Во-вторых, девушка стала первой победительницей конкурса из штата Юта с 1960 года. Позже Фойгт представила США на «Мисс Вселенная — 2023», но без особого успеха — вошла только в первую двадцатку.
Мой путь в качестве «Мисс США» был невероятно важным: я с гордостью представляла Юту, а затем США на «Мисс Вселенная». К сожалению, я приняла решение отказаться от титула «Мисс США — 2023»
Она также написала, что собирается уделить больше времени своему психическому здоровью, а также «защищать себя и других». Кроме того, она сказала, что «никогда не будет бояться будущего, даже если оно кажется туманным». Фойгт также поблагодарила в тексте других участников и тренеров, а также отдельно отметила Умасофию Шриваставу, которую назвала любимой подругой.
Странное заявление Фойгт, опубликованное в социальных сетях, шокировало ее поклонников. Они бросились изучать пост любимицы и быстро обнаружили странное: оказалось, что первые буквы его предложений складываются в текст «Меня заставили замолчать».
Умасофия Шривастава отказалась от титула через два дня после Фойгт
8 мая от титула «Юная мисс США» отказалась 17-летняя Умасофия Шривастава. В 2023 году она стала победительницей конкурса «Юная мисс Нью-Джерси США», а затем выиграла и главное соревнование страны среди красавиц от 14 до 19 лет. Успешное выступление девушки тоже оказалось прорывом — она стала первой победительницей из своего штата за всю историю конкурса.
Мои жизненные ценности больше не совпадают с направлением деятельности организации
Позже выяснилось, что Шривастава решила отказаться от титула сразу же после сообщения Фойгт. Оно, по всей видимости, стало последней каплей, которая заставила девушку выступить против организаторов «Мисс США» и сопутствующих конкурсов, вроде «Юная мисс США». Более того, вскоре стало известно, что занявшая второе место в соревновании Стефани Скиннер из Нью-Йорка отказалась принять вакантный титул. «В конце концов я решила не принимать его. Это было бы неправильно, учитывая все обстоятельства», — заявила 19-летняя красавица.
По контракту участники конкурса не имеют права публично рассказывать о его закулисье, так что через неделю после скандальных событий на первый план вышли родители отказавшихся от титулов девушек.
Матери Фойгт и Шриваставы выступили на телевидении вместо них
14 мая матери бывших Мисс США и Юная мисс США, Барбара Шривастава и Жаклин Фойгт, выступили в эфире программы Good Morning America и объяснили решение дочерей. В эфире были озвучены выдержки из письма, которое Ноэлия Фойгт написала президенту «Мисс США» Лейле Роуз.
В «Мисс США» токсичная рабочая атмосфера, которая в лучшем случае выражается в плохом менеджменте, а в худшем — в травле и домогательствах. Я не чувствовала себя в безопасности во время мероприятий из-за отсутствия нормального куратора. Кульминацией этого стали сексуальные домогательства
Мать Фойгт рассказала, что во время рождественского парада дочь подошла к ней расстроенных чувствах после разговора с неким мужчиной. «Я увидела, что Ноэлия очень нервничает, и спросила: "Что случилось?" А она сказала: "Садись в машину, мама. Садись в машину". Я села и снова спросила, в чем дело, потому что видела, что мужчина сказал что-то, но не расслышала. Он сказал Ноэлии: "Тебе нравятся богатые старики?"», — описала эпизод женщина.
Жаклин Фойгт также сказала, что дирекция «Мисс США», которая отвечала за участие ее дочери в параде, никак не отреагировала на случившееся и даже не принесла формальных извинений.
Барбара Шривастава сказала в эфире, что менеджмент «Юной мисс США» постоянно травил ее дочь, полностью контролировал ее социальные сети и лишал возможностей для развития карьеры.
В конце своего выступления женщины предостерегли девушек от участия в конкурсах под эгидой «Мисс США» и потребовали увольнения Лейлы Роуз. Организация отреагировала на скандал общими словами о том, что создает для всех сотрудников и участниц конкурсов «здоровую атмосферу общения и поддержки».
Предыдущий крупный скандал на «Мисс США» случился в 2022 году
Скандал вокруг Ноэлии Фойгт и Умасофии Шриваставы далеко не первый в истории конкурса. В 2022 году шум поднялся вокруг Р'Бонни Габриэль, которая выиграла конкурс «Мисс США — 2022», а затем и «Мисс Вселенная — 2022».
Когда она победила в национальном конкурсе, соперницы не стали ее поздравлять и демонстративно ушли со сцены. Вскоре несколько финалисток заявили, что решение о победе Габриэль, по всей видимости, было принято заранее.
По их словам, соперница постоянно общалась с сотрудниками и руководством конкурса и получала льготы, которых не было у других участниц
Недовольные победой американки в конкурсе «Мисс Вселенная» появились уже во время трансляции финала в интернете и по телевидению. Критиков оказалось столько, что в тренды Twitter (теперь X) вышли английские слова «обман» и «подтасовка». К противникам конкурса присоединился даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что у венесуэлки Аманды Дудамель, которая заняла второе место, украли победу.
В ответ на возмущения дирекция конкурса провела проверку и заявила, что Габриэль победила честно. Это, впрочем, не удовлетворило множество возмущенных зрителей, а репутации «Мисс США» и «Мисс Вселенная» был нанесен серьезный удар.
Остается только гадать, к чему приведет история с отказом Ноэлии Фойгт и Умасофии Шриваставы от титулов и что предпримут организаторы популярных конкурсов для восстановления доверия поклонников, которое, похоже, улетучивается с каждым днем.