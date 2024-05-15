«Мисс США» и «Мисс юная США» со скандалом отказались от титулов

Победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от титулов

В США разгорелся скандал вокруг победительниц двух главных конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Об этом пишет People.

В течение трех дней две самые красивые девушки страны заявили об отказе от титулов. Обладательница титула «Мисс США 2023», участница международного конкурса «Мисс Вселенная 2023» Ноэлия Фойгт опубликовала свое заявление 6 мая. Она написала в социальной сети, что приняла решение отказаться от титула из-за проблем с психическим здоровьем. При этом изучившие ее сообщение пользователи уверены, что первые буквы каждого его предложения составляют скрытое послание, в переводе означающее «Меня заставили замолчать».

8 мая от титула отказалась «Юная мисс США» Умасофия Шривастава. Она заявила, что «ее жизненные ценности больше не совпадают с направлением деятельности организации». При этом обе девушки подписали соглашение о неразглашении информации и не могут раскрывать подробности отношений внутри конкурсов.

Также стало известно, что перед отставками двух победительниц, уволилась менеджер по социальным сетям «Мисс Америка». «Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, — неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте», — написала она.

Ранее сообщалось, что уроженка Украины, которая стала победительницей конкурса «Мисс Япония», отказалась от титула. Выяснилось, что у 26-летней Каролина Сиино был роман с женатым мужчиной.

