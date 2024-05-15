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14:31, 15 мая 2024Из жизни

«Мисс США» и «Мисс юная США» со скандалом отказались от титулов

Победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от титулов

Фото: Craig Barritt / Getty Images

В США разгорелся скандал вокруг победительниц двух главных конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Об этом пишет People.

В течение трех дней две самые красивые девушки страны заявили об отказе от титулов. Обладательница титула «Мисс США 2023», участница международного конкурса «Мисс Вселенная 2023» Ноэлия Фойгт опубликовала свое заявление 6 мая. Она написала в социальной сети, что приняла решение отказаться от титула из-за проблем с психическим здоровьем. При этом изучившие ее сообщение пользователи уверены, что первые буквы каждого его предложения составляют скрытое послание, в переводе означающее «Меня заставили замолчать».

8 мая от титула отказалась «Юная мисс США» Умасофия Шривастава. Она заявила, что «ее жизненные ценности больше не совпадают с направлением деятельности организации». При этом обе девушки подписали соглашение о неразглашении информации и не могут раскрывать подробности отношений внутри конкурсов.

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Также стало известно, что перед отставками двух победительниц, уволилась менеджер по социальным сетям «Мисс Америка». «Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, — неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте», — написала она.

Ранее сообщалось, что уроженка Украины, которая стала победительницей конкурса «Мисс Япония», отказалась от титула. Выяснилось, что у 26-летней Каролина Сиино был роман с женатым мужчиной.

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      Никита Савин
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