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17:32, 5 февраля 2024Из жизни

«Мисс Япония» с Украины отказалась от титула из-за романа с женатым мужчиной

Победившая на «Мисс Япония» украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

Фото: Miss Japan Association / Handout / Reuters

Каролина Сиино, 26-летняя девушка украинского происхождения, ставшая обладательницей титула «Мисс Япония — 2024», отказалась от титула из-за романа. Об этом сообщает Kyodo News.

В среду, 31 января, еженедельный журнал Shukan Bunshun опубликовал заметку, что Сиино состоит в отношениях с женатым мужчиной, у которого есть дети. Известно, что он работает врачом и знаменит в социальных сетях.

В понедельник, 5 февраля, на официальном сайте конкурса «Мисс Япония» появилось сообщение, что прошение Сиино о лишении ее титула принято. Каору Вада, председатель ассоциации «Мисс Япония», извинился перед судьями, спонсорами и остальными участниками конкурса. Он отметил, что принимает на себя ответственность за серию скандалов, возникших из-за результатов конкурса и поведения победившей украинки. Также Вада добавил, что до конца 2024 года никто не получит титул «Мисс Япония».

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При этом авторы Kyodo News утверждают, что организаторы конкурса изначально поддержали Сиино после появления скандальной публикации. Это произошло потому, что сначала она сообщила представителям своего модельного агентства Free Wave Co., что рассталась с возлюбленным, узнав о его жене. Но в понедельник агентство выпустило релиз, согласно которому девушка все же призналась, что продолжила отношения, даже зная правду. Сразу после этого с ней расторгли модельный контракт.

В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Сиино принесла извинения и добавила, что не сказала правду сразу, потому что растерялась и сильно испугалась после выхода статьи.

Ранее сообщалось, что победа Каролины Сиино вызвала споры среди пользователей соцсетей в Японии. Некоторые из них полагают, что девушка не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.

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      Екатерина Лобанова
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