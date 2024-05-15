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15:49, 15 мая 2024Из жизни

Матери «Мисс США» и «Юной мисс США» рассказали об их отказе от титулов

Матери «Мисс США» и «Юной мисс США» объяснили их отказ от титулов
Jackeline Voigt and Barbara Srivastava

Jackeline Voigt and Barbara Srivastava. Кадр: ABC News / YouTube

Матери победительниц национальных конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» рассказали, почему они пошли на отказ от титулов. Родительницы девушек выступили в эфире Good Morning America.

6 мая победительница конкурса «Мисс США 2023» и участница «Мисс Вселенная 2023» Ноэлия Фойгт сообщила в соцсети, что отказывается от титула. 8 мая так же поступила Умасофия Шривастава, завоевавшая титул «Юная мисс США» 2023 года. 14 мая их матери, Барбара Шривастава и Жаклин Фойгт, выступили по телевидению и объяснили решение дочерей.

В эфире были озвучены выдержки из письма, которое Ноэлия Фойгт написала президенту «Мисс США» Лейле Роуз. «В "Мисс США" токсичная рабочая атмосфера, которая в лучшем случае выражается в плохом менеджменте, а в худшем — в травле и домогательствах. Я не чувствовала себя в безопасности во время мероприятий из-за отсутствия нормального куратора. Кульминацией этого стали сексуальные домогательства», — написала самая красивая девушка США.

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Жаклин Фойгт рассказала, что ее дочь получила неуместные знаки внимания во время участия в рождественском параде. Некий мужчина спросил у нее, нравятся ли ей «богатые старики». По словам Жаклин, Ноэлия перенесла тяжелый стресс из-за этой ситуации, однако никто из дирекции «Мисс США» не отреагировал на случившееся и даже не извинился.

Барбара Шривастава заявила, что ее дочь, Умасофия, решила отказаться от титула после того, как услышала о поступке Ноэлии. «Юная мисс США» заявила, что «ее жизненные ценности больше не совпадают с направлением деятельности организации». При этом мать победительницы сказала в эфире, что менеджмент конкурса постоянно травил ее, полностью контролировал ее социальные сети и лишал возможностей для развития карьеры.

«Поймите, речь идет не о призах и подарках. Это о том, как жестоко с ними обращались, как их третировали, травили и загоняли в угол», — сказала Барбара Шривастава.

Лейла Роуз пока никак не прокомментировала обвинения. В официальном ответе «Мисс США» говорится, что организация создает для всех сотрудников и участниц конкурсов «здоровую атмосферу общения и поддержки».

Ранее участница «Мисс Европа — 2024» с Украины Милена Мельничук устроила скандал из-за российской участницы. Она обвинила Розу Гадиеву в подкупе ради титула.

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      Никита Савин
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