Участница «Мисс Европа — 2024» с Украины поскандалила с победившей россиянкой

Участница «Мисс Европа — 2024» с Украины Милена Мельничук обвинила россиянку в покупке победы. Конкурс выиграла Роза Гадиева из России, а Ирина Максимович из Белоруссии стала третьей. Украинка Милена Мельничук не смогла занять призовые места и, не согласившись с решением жюри, закатила скандал.

Украинка обвинила россиянку в покупке победы

В личном блоге Мельничук опубликовала пост, в котором высказалась об участницах из России и Белоруссии, а также рассказала о якобы несправедливом отношении к ней на конкурсе.

Милена Мельничук. Фото: @milena.melnichuk

По словам украинки, ее специально постоянно ставили рядом с Гадиевой на сцене для фотографий и даже выдали одинаковые платья. Также она убеждена, что россиянка намеренно преследовала ее на протяжении всего конкурса.

«Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться», — отметила Мельничук. Однако, добавила она, россиянка оказалась нормальной, и претензий к ней как к человеку у нее нет.

Мельничук также рассказала, что ей якобы угрожали, когда она отказывалась фотографироваться с россиянкой. «Мне позвонили и пригрозили, что найдут меня и расправятся со мной и моей семьей», — заявила украинка.

По ее словам, когда она захотела дисквалифицироваться с конкурса, организаторы начали угрожать ей. При этом Мельничук сообщила, что намерена дать большое интервью, в котором подробно расскажет о том, как к ней относились на конкурсе.

Также украинка осталась недовольна тем, что третье месте досталось девушке из Белоруссии. Она заявила, что Максимович тоже якобы купила свою победу. Та, в свою очередь, не оставила ее обвинения без ответа.

«Мiss Ukraine! У тебя война? А **** ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?» — ответила ей Максимович, обвинив в излишней агрессивности.

Представительница России Роза Гадиева прокомментировала скандал

Пока Мельничук высказывала обвинения, Гадиева никак не реагировала на ее заявления и в принципе не комментировала скандал, произошедший на конкурсе. Однако позже она все же высказалась о ситуации в интервью KP.RU.

Роза Гадиева. Фото: @rozagadievaofficial

«Некоторым не понравилось, что я из России. Нашлись и те, кто не хотел вставать рядом на сцене. Я абсолютно никак на это не реагировала, не вступала ни в какие конфликты. Возможно, это и стало толчком к моей победе. Потому что жюри очень внимательно следило за девушками, а именно за тем, как они ведут себя в обществе», — рассказала россиянка.

По ее словам, отношения с участницами конкурса у нее складывались по-разному. С кем-то ей даже удалось подружиться, но были и те, кто относился к ней предвзято. Девушка не ожидала, что победит в конкурсе, так как несколько лет участницам из России не удавалось этого сделать. Она даже заранее купила билеты домой, чтобы улететь сразу после оглашения результатов.

Однако билеты на самолет пришлось сдать, так как корона все-таки досталась ей. «Я заплакала прямо на сцене», — призналась девушка.

Уроженка татарстанского города Азнакаево Роза Гадиева стала первой с 2018 года победительницей конкурса из России.