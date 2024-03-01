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11:53, 1 марта 2024Из жизни

Украинка обвинила россиянку в нечестной победе на конкурсе «Мисс Европа»

Участница «Мисс Европа — 2024» из Украины обвинила россиянку в покупке победы
Роза Гадиева

Роза Гадиева. Фото: @rozagadievaofficial

Милена Мельничук, представлявшая Украину на конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024», обвинила участницу из России Розу Гадиеву в покупке победы. Об этом сообщает KP.RU.

Представительница России Роза Гадиева из Татарстана стала победительницей конкурса красоты, с чем не смогла смириться украинка Милена Мельничук, которой не удалось занять призовое место. Она устроила скандал и набросилась на россиянку, заявив, что та купила титул. В нечестной победе она также обвинила Ирину Максимович из Белоруссии, которая заняла третье место на конкурсе.

Мельничук также утверждала, что ее заставляли фотографироваться с россиянкой, а когда она отказывалась, ей якобы угрожали. По словам украинки, Гадиева буквально ее преследовала. «Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться», — заявляет она. Кроме того, Мельничук отметила, что ей и Гадиевой намеренно выдали одинаковые платья на конкурсе и поставили рядом на сцене.

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Представительница России, в свою очередь, не стала отвечать на нападки соперницы. «Некоторым не понравилось, что я из России. Нашлись и те, кто не хотел вставать рядом на сцене. Я абсолютно никак на это не реагировала, не вступала ни в какие конфликты», — утверждает она. Гадиева предположила, что ее поведение могло стать причиной победы на конкурсе. По ее словам, жюри внимательно следило за тем, как участницы ведут себя в обществе.

Ранее сообщалось, что Каролина Сиино, 26-летняя девушка украинского происхождения, ставшая обладательницей титула «Мисс Япония — 2024», не рассчитывала на победу в конкурсе. Она назвала причину, которая помогла ей занять первое место. Однако позже ей пришлось отказаться от титула, так как пресса прознала о ее романе с женатым мужчиной.

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