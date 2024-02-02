Украинка назвала причину своей победы в конкурсе «Мисс Япония»

Выигравшая титул «Мисс Япония» украинка Каролина Сиино не рассчитывала на победу

Каролина Сиино, 26-летняя девушка украинского происхождения, ставшая обладательницей титула «Мисс Япония — 2024», не рассчитывала на победу в конкурсе. В интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) она назвала причину, которая помогла ей занять первое место.

«Я хотела проверить, будут ли меня принимать именно как японку, — объяснила Сиино. — Пришла на конкурс и не думала, что меня выберут». Решение жюри стало для нее сюрпризом. «Когда назвали мое имя, я одновременно была в шоке и очень рада, — говорит она. — Слезы потекли, не могла удержаться».

По словам Сиино, она участвовала в конкурсе не для того, чтобы показать свою красоту и выиграть. Ей хотелось, чтобы люди увидели, кто она такая, что чувствует и что думает. Девушка не исключает, что в ее пользу сыграла необычная для Японии внешность. «Мне сказали, что, то, что я выгляжу как не японка, а сердце у меня японское, — это плюс, и что такой я человек», — утверждает она.

Я с пяти лет живу в Японии, я выросла в Японии и натурально чувствовала себя японкой. В школе все были японцы, было немного тяжко: я чувствовала себя японкой, а выглядела, как украинка. Сама не понимала, что происходит: мама — украинка, дома по-украински говорим, а в школе по-японски. Я внутри думаю по-японски, но японской крови у меня нет Каролина Сиино «Мисс Япония — 2024»

Ранее сообщалось, что победа Каролины Сиино вызвала споры среди пользователей соцсетей в Японии. Некоторые из них полагают, что девушка не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.