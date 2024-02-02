Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 2 февраля 2024Из жизни

Украинка назвала причину своей победы в конкурсе «Мисс Япония»

Выигравшая титул «Мисс Япония» украинка Каролина Сиино не рассчитывала на победу

Фото: Miss Japan Association / Reuters

Каролина Сиино, 26-летняя девушка украинского происхождения, ставшая обладательницей титула «Мисс Япония — 2024», не рассчитывала на победу в конкурсе. В интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) она назвала причину, которая помогла ей занять первое место.

«Я хотела проверить, будут ли меня принимать именно как японку, — объяснила Сиино. — Пришла на конкурс и не думала, что меня выберут». Решение жюри стало для нее сюрпризом. «Когда назвали мое имя, я одновременно была в шоке и очень рада, — говорит она. — Слезы потекли, не могла удержаться».

По словам Сиино, она участвовала в конкурсе не для того, чтобы показать свою красоту и выиграть. Ей хотелось, чтобы люди увидели, кто она такая, что чувствует и что думает. Девушка не исключает, что в ее пользу сыграла необычная для Японии внешность. «Мне сказали, что, то, что я выгляжу как не японка, а сердце у меня японское, — это плюс, и что такой я человек», — утверждает она.

Я с пяти лет живу в Японии, я выросла в Японии и натурально чувствовала себя японкой. В школе все были японцы, было немного тяжко: я чувствовала себя японкой, а выглядела, как украинка. Сама не понимала, что происходит: мама — украинка, дома по-украински говорим, а в школе по-японски. Я внутри думаю по-японски, но японской крови у меня нет

Каролина Сиино«Мисс Япония — 2024»
Материалы по теме:
Самой красивой японкой признали девушку с Украины. Почему выбор жюри конкурса «Мисс Япония» вызвал скандал в соцсетях?
Самой красивой японкой признали девушку с Украины. Почему выбор жюри конкурса «Мисс Япония» вызвал скандал в соцсетях?
24 января 2024
Оральный секс, взятки и козни соперниц: что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
Оральный секс, взятки и козни соперниц:что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
19 января 2023
Объявлена новая «Мисс мира». Как живет самая красивая девушка планеты и почему верит, что внешность — не главное
Объявлена новая «Мисс мира».Как живет самая красивая девушка планеты и почему верит, что внешность — не главное
17 марта 2022
«Иногда тяжело не опустить руки» Выбрана новая «Мисс Вселенная». Кто она и какие препятствия ждали ее на пути к короне?
«Иногда тяжело не опустить руки»Выбрана новая «Мисс Вселенная». Кто она и какие препятствия ждали ее на пути к короне?
15 января 2023

Ранее сообщалось, что победа Каролины Сиино вызвала споры среди пользователей соцсетей в Японии. Некоторые из них полагают, что девушка не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такой букет препаратов, что становится страшно». В допинг-пробе Валиевой нашли еще три вещества. На что они влияли?

      61-летняя блогерша прошлась без штанов и удивила подписчиков

      Грузия проведет на своей территории военные учения с США в 2024 году

      Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

      Путин разрешил совершать сделки с акциями российской нефтяной компании

      Косметолог из Италии объявила себя наследницей легендарного миллиардера. Это обернулось настоящей шпионской историей

      Украинка назвала причину своей победы в конкурсе «Мисс Япония»

      Минюст пополнил список иноагентов

      Мужчин предупредили об опасности одного метода увеличения полового органа

      МИД прокомментировал решение суда ООН по делу о геноциде Украины против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше