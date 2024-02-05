«Мисс Япония» с Украины отказалась от титула из-за романа с женатым. Как вскрылась ее тайна и что ее ждет?

Победившая на «Мисс Япония — 2024» украинка Каролина Сиино отказалась от титула

26-летняя украинка Каролина Сииино, победившая в конкурсе «Мисс Япония — 2024», отказалась от титула. Она была вынуждена пойти на этот шаг после того, как журналисты выяснили, что у нее роман с женатым мужчиной. Это уже второй большой скандал вокруг конкурса за две недели: победа девушки со славянской внешностью на японском смотре красавиц изначально вызвала ожесточенные споры в соцсетях.

О романе Сиино со знаменитым доктором узнали японские журналисты

31 января еженедельный журнал Shukan Bunshun выпустил материал, что Сиино, прославившаяся на всю Японию как «чудесная красавица», встречается с женатым мужчиной, у которого есть дети.

Журналисты выяснили, что у девушки роман с 45-летним пластическим хирургом Такумой Маэда, широко известным в социальных сетях и издающим книги. В публикации сказано, что сначала модель и врач просто обедали вместе, но затем «стали ближе и ходили домой друг к другу». В печатной версии издания также опубликовали фотографии, где пара держится за руки. Авторы отметили, что романтика — это замечательно, но мужчина женат, и у него есть дети.

Фото: @karolina0824

Сначала Сиино отрицала, что встречается с женатым мужчиной

После выхода скандальной публикации Сиино заявила представителям своего модельного агентства Free Wave Co., что действительно состояла в отношениях с Маэдой. Однако она якобы немедленно прекратила общение с ним, узнав, что у него есть жена. При этом, по ее словам, их отношения были исключительно платоническими.

Такума Маэда также дал свой комментарий. Он сообщил, что пытался «подружиться» с девушкой, скрывая, что он женат. Но поскольку разводиться ради нее он не собирался, Сиино отвергла его ухаживания.

В агентстве поверили девушке и выпустили релиз, что проверили все факты, а публикация Shukan Bunshun не соответствует действительности. На сайте ассоциации конкурса «Мисс Япония» также появилась публикация в ее защиту. В ней было сказано, что инициатива исходила от женатого мужчины, скрывавшего семейное положение, а значит, девушка ни в чем не виновата.

Тем не менее позже девушка во всем призналась, извинилась и отказалась от титула

В понедельник, 5 февраля, ситуация резко изменилась. На официальном сайте конкурса «Мисс Япония» появилось сообщение, что Сиино попросила лишить ее титула, и ее прошение было принято. Каору Вада, председатель ассоциации «Мисс Япония», извинился перед судьями, спонсорами и остальными участниками конкурса и взял на себя полную ответственность за репутационные издержки. Также он добавил, что до конца 2024 года никто не получит титул «Мисс Япония».

В тот же день модельное агентство выпустило релиз, в котором было сказано, что выяснились новые факты о личной жизни Сиино. Оказалось, что в начале их романа она была уверена, что Маэда разведен. Но когда она узнала правду, они все равно продолжили встречаться. Их отношения длились три года и «были полноценными отношениями мужчины и женщины». После этого признания Сиино, как утверждается, сама попросила разорвать с ней контракт.

В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) девушка принесла извинения и добавила, что не сказала правду сразу, потому что растерялась и сильно испугалась после выхода статьи. Она добавила, что ей очень жаль, что она доставила столько хлопот организаторам конкурса и сотрудникам модельного агентства.

Фото: @karolina0824

Победа девушки со славянской внешностью на конкурсе «Мисс Япония» изначально вызвала скандал

Каролина Сиино стала первой натурализованной гражданкой страны, выигравшей в конкурсе красоты. Среди предков девушки не было японцев — это отличает ее от всех прежних победительниц конкурса. Сама она переехала в Японию в пять лет.

По словам девушки, она участвовала в конкурсе не для того, чтобы показать свою красоту. Ей хотелось, чтобы люди увидели, кто она такая, что чувствует и что думает. Сиино не исключала, что в ее пользу сыграла необычная для Японии внешность. «Мне сказали, что то, что я выгляжу не как японка, а сердце у меня японское, — это плюс, и что такой я человек», — утверждала она.

Я с пяти лет живу в Японии, я выросла в Японии и натурально чувствовала себя японкой. В школе все были японцы, было немного тяжко: я чувствовала себя японкой, а выглядела как украинка. Сама не понимала, что происходит: мама — украинка, дома по-украински говорим, а в школе по-японски. Я внутри думаю по-японски, но японской крови у меня нет Каролина Сиино «Мисс Япония — 2024»

По мнению Вады, победа девушки неяпонского происхождения давала повод задуматься о том, что такое японская красота. Некоторые пользователи соцсетей в Японии разделяли его мнение и считали победу Каролины Сиино знаком времени. Другие остались недовольны выбором жюри. Они полагали, что девушка не заслуживала титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.