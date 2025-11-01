Самая красивая девушка России рассказала о поездке в Таиланд с 10 чемоданами с платьями

«Мисс Россия» Анастасия Венза возьмет не меньше 10 чемоданов на «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не меньше 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. Об этом она сообщила на пресс-конференции, запись которой доступна в группе агентства ТАСС в соцсети «Вконтакте».

Самая красивая девушка России призналась, что подготовка к «Мисс Вселенная» дается ей нелегко: приходится совмещать занятия дефиле и уроки английского с учебой в медицинском вузе. Помимо этого дизайнеры подбирают ей гардероб: за несколько дней в Таиланде ей предстоит примерить не менее 60 образов: все они должны быть яркими и гармоничными, как повседневные, так и вечерние.

Журналистов очень удивило количество нарядов, однако директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк объяснила, что это не прихоть красавицы, а требование организаторов международного конкурса.

В этом году нам дирекция конкурса «Мисс Вселенная» прислала программ-бук, где огромное количество образов по их запросу. То есть раньше мы могли сами выбирать, что мы везем, что не везем, сколько нам нужно. В этом году они прямо сказали: пожалуйста, привезите 20 вечерних платьев, 15 коктейльных платьев и далее по списку. Поэтому у нас просто не было шанса взять с собой маленький багаж Анастасия Беляк директор конкурса «Мисс Россия»

В итоге Вензе предстоит взять в Таиланд не меньше 10 чемоданов. В них будет не только одежда, но и подарки остальным 132 участницам конкурса.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 21 ноября в Таиланде.

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия» раскритиковали победительницу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения.