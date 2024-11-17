Конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2024» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании

В Мексике прошел финал «Мисс Вселенная» — одного из самых знаменитых и скандальных конкурсов красоты. В нем принимали участие девушки более чем из 125 стран: некоторых из них заменили в последний момент перед отлетом в Мехико, а двое и вовсе выбыли из конкурса за считаные дни до финала. На смотр красавиц впервые в истории приехали девушки из Белоруссии, Молдавии и Узбекистана, однако в финал им пробиться не удалось, зато участница из России показала лучший за 12 лет результат. Как завершился конкурс красоты, кто стал его победительницей, и какие скандалы окружали «Мисс Вселенную» в этом году — в материале «Ленты.ру».

В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые в истории победила Дания

Конкурсы красоты длятся гораздо дольше, чем может показаться неискушенному зрителю, — особенно конкурсы мирового масштаба. Участницы «Мисс Вселенная» прилетели в Мексику еще в конце октября, несколько недель участвовали в многочисленных благотворительных мероприятиях и репетициях. За пару дней до финала состоялся полуфинал, по результатам которого жюри отобрало из всех 125 дошедших до этого момента девушек 30 претенденток на титул главной красавицы мира.

Имена 30 счастливиц стали известны только в день финала, вечером в субботу, 16 ноября, (ранним утром 17 ноября, воскресенье, по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Среди них оказалась и участница из России, 18-летняя, Валентина Алексеева. Ей предстояло соревноваться с девушками из Сербии, Франции, Таиланда, Нигерии, Канады, Дании и других стран.

Сначала финалистки прошли по сцене в купальниках. После этого жюри отобрало 12 участниц: россиянка смогла пройти этот этап, а ее соперница из Сербии — уже нет. Затем девушек ждало дефиле в вечерних платьях, по результатам которого в конкурсе остались только представительницы Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Им предстояло соревноваться в красноречии.

Больше всего жюри впечатлило выступление участницы из Дании, 21-летней Виктории Кьер Тейлвиг. Она и стала победительницей конкурса. Победа Кьер Тейлвиг историческая сразу в нескольких аспектах. Девушка стала первой победительницей конкурса «Мисс Вселенная» из Дании, первой европейкой, выигравшей конкурс с 2016 года, а также первой победившей блондинкой с 2013 года.

Я стою здесь, потому что я хочу перемен, я хочу творить историю, и это то, чем я и занимаюсь сегодня Виктория Кьер Тейлвиг из выступления в финале «Мисс Вселенная — 2024»

Виктория Кьер Тейлвиг выросла в Копенгагене и окончила институт по специальности «бизнес и маркетинг». Она профессионально занималась танцами, однако завершила спортивную карьеру. Теперь она определяет себя как предпринимательницу и хочет развиваться в сфере юриспруденции.

На своих страницах в социальных сетях девушка часто пишет о важности просвещения в сфере ментального здоровья. Также для нее очень важна борьба за права животных. Кьер Тейлвиг нравятся собаки: у нее есть померанский шпиц по кличке Элвин. В одной из публикаций она шутливо назвала его «Мистер Дания» и объяснила, что он принимал участие в каждой примерке нарядов к национальному конкурсу.

Интересно, что девушка победила в национальном конкурсе красоты не с первой попытки. В 2021 году она получила титул «2-я вице-мисс Дания», то есть заняла третье место. Тем не менее она не оставляла своей мечты и в 2022 году приняла участие в конкурсе «Мисс Дания Гранд Интернешнл», победила в нем и участвовала в международном конкурсе «Мисс Гранд Интернешнл» в Индонезии, где вошла в топ-20. И только в сентябре 2024 года она прошла национальный отбор на конкурс «Мисс Вселенная».

Виктория Кьер Тейлвиг, «Мисс Вселенная — 2024» Фото: @missdanmark.dk

Участница из России не только вышла в финал, но и вошла в топ-12 главных красавиц мира

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представляла 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия, месяц назад ставшая обладательницей титула «Мисс Россия». Она одна из самых молодых участниц: кроме нее младше 19 лет только Солдис Иварсдоттир, приехавшая из Исландии.

Директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сразу высоко оценивала шансы Алексеевой на хорошее выступление — и не ошиблась. Россиянка вышла в финал конкурса, то есть оказалась среди 30 лучших участниц из 125, а затем смогла пробиться и в топ-12. К сожалению, в топ-5 ей пройти уже не удалось. Тем не менее это лучший результат среди участниц из России за последние несколько лет — последний раз в топ-10 конкурса «Мисс Вселенная» россиянка попадала в 2012 году.

Алексеева учится в медицинском университете имени Пирогова. Хотя учеба отнимает много времени, девушке удается совмещать ее с многочисленными хобби. Она занимается балетом, ходит в спортзал и на йогу, посещает уроки естественного макияжа и участвует в фотосессиях. При этом девушка успевает принимать активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Валентина Алексеева, «Мисс Россия — 2024» Фото: @viallentinka

Конкурсы красоты появились в ее жизни только в 16 лет: тогда она училась в десятом классе. Девушка решила принять участие в конкурсе «Мисс Чувашия» случайно: увидела объявление о кастинге в соцсетях и подумала: «А вдруг пройду?» По ее словам, до этого она не имела никакого отношения ни к миру конкурсов красоты, ни к миру моды.

После победы на региональном конкурсе Алексеева сосредоточилась на учебе и поступлении в вуз. Однако, как только девушка добилась этой цели, она решила попробовать принять участие и в конкурсе «Мисс Россия».

В 2024 году нескольких участниц «Мисс Вселенная» пришлось заменить еще до финала

Несмотря не известность, конкурс «Мисс Вселенная» всегда пользовался не очень хорошей репутацией. Его владельцем много лет был будущий президент США Дональд Трамп. В то время ходили слухи, что жюри ничего не решает и для победы требуется личное одобрение Трампа. Издание Jezebel писало, что рекрутеры отборочных этапов сразу намекали потенциальным участницам, что без секса успешной карьеры не видать.

Дональд Трамп (в молодости) с участницами «Мисс Вселенная» Фото: Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

С тех пор конкурс сменил владельцев, но скандалов не стало меньше — даже наоборот. В этом году до финала не дошло едва ли не рекордное количество участниц, победивших в национальных конкурсах красоты. Самый впечатляющий случай произошел с «Мисс Гватемала»: почти сразу после победы оказалось, что она беременна. Титул пришлось уступить девушке, которая заняла второе место.

Новозеландской актрисе Франки Рассел, которая выиграла титул «Мисс Новая Зеландия», просто не повезло. Организация, отбиравшая участниц из Новой Зеландии, ухитрилась разругаться с организаторами «Мисс Вселенная» и лишилась лицензии. Отбор провели повторно, и уже без Рассел. В итоге в Мексику отправили не ее, а другую девушку — филиппинку Викторию Веласкес Винсент, недавно проигравшую в национальном этапе конкурса. С Новой Зеландией ее связывает только отец — он выходец из этой страны.

Подобная чехарда с участницами и странами — похоже, основной мотив этого года. К примеру, представительницу Ирана, которая поедет на «Мисс Вселенная», выбирали в Италии. Ни одна из 20 участниц не жила в Иране, и многие знают об этой стране лишь понаслышке. Победила американка Фей Асгари, которая приходится сестрой бывшему мужу Бритни Спирс. Позднее ей пришлось уступить титул жительнице Португалии Аве Вахнешан, которая хотя бы родилась в Иране. В одном из интервью Вахнешан рассказала, что перед конкурсом сбросила 11 килограммов.

Вокруг участницы от Армении разразился скандал

Еще более сомнительная история связана с конкурсом «Мисс Армения». В июне стало известно, что организаторы «Мисс Вселенная» передали право на его проведение российской модели Юлии Павликовой. В прошлом она не раз пыталась участвовать в международных конкурсах красоты, но представляла не Россию, где, видимо, труднее пробиться, а Болгарию, где родился ее отец. В 2021 году ее выгнали с конкурса «Мисс Земля», но она не сдалась и в 2023 году съездила на конкурс «Мисс Вселенная», и вновь от Болгарии.

Конкурс «Мисс Армения», который устроила Павликова, проходил не в Ереване, а в Москве, и участвовали в нем девушки из России, а не Армении. Победительницей назвали россиянку Ирину Захарову. Это вызвало бурю критики в Армении, но реакция последовала лишь недавно.

Ирина Захарова, которая могла бы поехать на «Мисс Вселенная — 2024» от Армении Фото: @irina_zakharova.official

В конце октября Захарова отказалась от участия «по семейным обстоятельствам». Истинная причина стала ясна всего через пару дней, когда организаторы «Мисс Вселенная» объявили, что сами исключили ее из конкурса. Это произошло после проверки, во время которой оказалось, что у Захаровой, вопреки правилам, нет армянского паспорта. Вместо нее в Мексику поехала вице-мисс конкурса красоты «Россия-ОАЭ, Россия-Италия» Эмма Аванесян, родившаяся в Армении.

Павликова также приложила руку к отбору эстонской участницы на «Мисс Вселенная», но там ей удалось избежать скандала. В финале национального конкурса красоты, который состоялся в Таллинне, победила эстонская модель Валерия Васильева. Два года назад она представляла эту страну на конкурсе Miss Global, который проходил на Бали, но в тот раз ее участие сорвалось, причем по нелепейшей причине: она оскорбила балийских полицейских и сбежала с острова на первом же самолете. И все из-за того, что ее оштрафовали на полторы тысячи рублей за катание на скутере.

Эмма Аванесян, которая в итоге участвовала в «Мисс Вселенная — 2024» от Армении Фото: @emma_felice_official

Одну участницу конкурса выгнали в финале, а другая отказалась участвовать сама

Уже в ноябре из списка участниц «Мисс Вселенная» неожиданно исключили 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. Попутно она лишилась титула «Мисс Панама». Решение было принято за считаные дни до финала. Официально причины не объявлялись, однако в соцсетях девушка утверждала, что поводом для исключения был визит к визажисту без разрешения. «Мне сказали, что такие меры были приняты в связи с несоблюдением требования оставаться в номере», — утверждает она.

Другую версию предложила местная пресса, связавшая исключение Моры с тем, что она остановилась в гостинице не одна, а вместе со своим бойфрендом Хуаном Абадией. Это также могли расценить как нарушение правил.

В интервью изданию La Mordida Мора упомянула конфликт с Сезаром Родригесом — главой организации «Мисс Панама», отбирающей девушек, которые представляют Панаму на международном конкурсе. Он приехал вместе с ней и жил в гостиничном номере, который снимал ее бойфренд. Добиться от него средств на покупку сценических костюмов и макияжа ей не удалось. В итоге бойфренд оплатил их сам, что и повлекло злополучный визит к визажисту.

Миа Ле Ру, выбывшая участница из ЮАР Фото: Yamak Perea/ Eyepix Group / Globallookpress.com

Еще через несколько дней из конкурс покинула 28-летняя «Мисс ЮАР» Миа Ле Ру. Девушка уже приехала в Мексику, где пройдет церемония награждения, и несколько недель готовилась к финалу. Месяц назад она говорила в интервью, что участие в «Мисс Вселенная» — это шанс быть услышанной, который выпадает раз в жизни.

Ле Ру объяснила отказ от участия некими проблемами со здоровьем. По слухам, в последние дни она мучается от головокружений. Это может быть связано с ее врожденным недугом: хорошо известно, что она была первой обладательницей титула «Мисс ЮАР», страдающей от потери слуха. Чтобы слышать, ей приходится использовать слуховое устройство — кохлеарный имплантат. Но даже он помогает не всегда: в интервью она рассказывала, что не разбирает слова, когда говорят несколько человек сразу.

Победительница получит роскошную корону и 250 тысяч долларов в год

Корона, которую в этом году вручили на конкурсе «Мисс Вселенная», называется «Свет величия» и украшена редкими золотистыми жемчужинами, которые выращивают в море у берегов филиппинского острова Палаван. Ее изготовили ювелиры из филиппинской фирмы Jewelmer, до этого сотрудничавшей с национальным конкурсом «Мисс Вселенная Филиппины».

Виктория Кьер Тейлвиг, «Мисс Вселенная — 2024» Фото: @missdanmark.dk

В течение года победительница «Мисс Вселенная — 2024» сможет жить в роскошных апартаментах в Нью-Йорке, которые оплачивают устроители конкурса. Кроме того, ей придется путешествовать по всему миру и участвовать от имени организации в различных мероприятия. Все расходы также покроют организаторы. Кроме того, она, как пишет издание Marca, будет получать зарплату — 250 тысяч долларов в год.