Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:55, 15 ноября 2024Из жизни

В конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась участвовать представительница еще одной страны

«Мисс Южная Африка» Миа Ле Ру отказалась участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Миа Ле Ру

Миа Ле Ру. Фото: Yamak Perea / Eyepix Group / Globallookpress.com

Представительница еще одной страны отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает BBC News.

28-летняя «Мисс Южная Африка» Миа Ле Ру вышла из конкурса, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Это произошло, когда до завершения конкурса оставалось меньше двух дней.

Девушка уже приехала в Мексику, где пройдет церемония награждения, и несколько недель готовилась к финалу. Месяц назад она говорила в интервью, что участие в «Мисс Вселенной» — это шанс быть услышанной, который выпадает раз в жизни.

Материалы по теме:
Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто победил в конкурсе «Мисс Земля» и как в финале выступила россиянка?
Выбрана самая красивая девушка планеты.Кто победил в конкурсе «Мисс Земля» и как в финале выступила россиянка?
8 ноября 2024
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории.Почему самая красивая девушка страны так поступила?
15 мая 2024
«Мисс Япония» с Украины отказалась от титула из-за романа с женатым. Как вскрылась ее тайна и что ее ждет?
«Мисс Япония» с Украины отказалась от титула из-за романа с женатым.Как вскрылась ее тайна и что ее ждет?
5 февраля 2024

Ле Ру была первой обладательницей титула «Мисс Южная Африка», страдающей от потери слуха. Ей приходится использовать слуховое устройство — кохлеарный имплантат. В раннем детстве с ней два года работал логопед, прежде чем она научилась говорить.

Ранее сообщалось, что с международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      В России заметили тренд на pet-friendly офисы

      Маск призвал людей со сверхвысоким IQ пойти к нему на работу для борьбы с бюрократией

      Путин поговорил с Шольцем

      Названа причина массового отравления школьников в российском городе

      Десять российских судей одновременно подали в отставку. Что об этом известно?

      В конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась участвовать представительница еще одной страны

      Курс доллара в 100 рублей и выше назвали «нашей реальностью»

      Россиянина осудили на 20 лет за повторное растление малолетней

      В Германии раскрыли число павших на Украине немцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше