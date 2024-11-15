В конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась участвовать представительница еще одной страны

«Мисс Южная Африка» Миа Ле Ру отказалась участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница еще одной страны отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает BBC News.

28-летняя «Мисс Южная Африка» Миа Ле Ру вышла из конкурса, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Это произошло, когда до завершения конкурса оставалось меньше двух дней.

Девушка уже приехала в Мексику, где пройдет церемония награждения, и несколько недель готовилась к финалу. Месяц назад она говорила в интервью, что участие в «Мисс Вселенной» — это шанс быть услышанной, который выпадает раз в жизни.

Ле Ру была первой обладательницей титула «Мисс Южная Африка», страдающей от потери слуха. Ей приходится использовать слуховое устройство — кохлеарный имплантат. В раннем детстве с ней два года работал логопед, прежде чем она научилась говорить.

Ранее сообщалось, что с международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.