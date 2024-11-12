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14:40, 12 ноября 2024Из жизни

Одну из участниц выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» за считаные дни до финала

«Мисс Панаму» неожиданно исключили из списка участниц конкурса «Мисс Вселенная»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @italymora

С международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Организаторы не дали официального объяснения, почему Мору исключили из списка участниц «Мисс Вселенная». Помимо права на участие в международном конкурсе, она лишилась титула «Мисс Панама».

Решение было принято за считаные дни до финала, который пройдет 16 ноября в Мехико. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения. «Мне сказали, что такие меры были приняты в связи с несоблюдением требования оставаться в номере», — утверждает она.

Другую версию предложила местная пресса, связавшая исключение Моры с тем, что она остановилась в гостинице не одна, а вместе со своим бойфрендом Хуаном Абадией. Это также могли расценить как нарушение правил.

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В интервью изданию La Mordida Мора упомянула конфликт с Сезаром Родригесом — главой организации «Мисс Панама», отбирающей девушек, которые будут представлять Панаму на «Мисс Вселенной». Он приехал на конкурс вместе с ней и жил в гостиничном номере, который снимал ее бойфренд. Добиться от него средств на покупку сценических костюмов и макияжа ей не удалось. В итоге бойфренд оплатил их сам, что и повлекло злополучный визит к визажисту.

В 2011 году сообщалось, что жительница штата Флорида Кэролайн Швитцки, победившая на одном из местных конкурсов красоты, была лишена короны за аморальное поведение. Это произошло после того, как оргкомитету конкурса «Мисс Уэстон» стало известно, что в 2008 году Швитцки победила в эротическом конкурсе «Мисс Экзотика».

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