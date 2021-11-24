Модель из Крыма объяснила исключение из конкурса красоты политическими играми

Российская модель Юлия Павликова, которая родилась и выросла в Крыму, объяснила исключение из двадцатки лучших финалисток в конкурсе красоты «Мисс Земля» политическими играми. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
Павликова, представившая на конкурсе Болгарию, считает, что организаторы конкурса обошлись с ней несправедливо из-за ее прописки на полуострове и хотели избежать политического скандала. Она добавила, что ее просили не упоминать о Крыме, удалить все связанные с ним публикации из социальных сетей и намекнули, что, если она это не сделает, шансов на победу почти не будет.
Модель объяснила, что представляла Болгарию, потому что это родина ее отца.
Россиянка добавила, что подготовка к конкурсу длилась два месяца. За это время она выполнила абсолютно все задания организаторов. Павликова утверждает, что последнее задание выполнили всего две участницы конкурса.
«Я считаю, что это жестокая дискриминация и необъективная оценка организаторов. Недопустимо политизировать конкурс, который тем более главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды», — отметила модель.
Конкурс красоты «Мисс Земля» каждый год проходит на Филиппинах под эгидой ООН. В 2021 году он состоялся 21 ноября в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Обладательницей титула «Мисс Земля» 2021 года стала представительница Белиза Дестини Вагнер, «Мисс Воздух» — Мариса Батлер из США, «Мисс Вода» — Ромина Денекен из Чили, и «Мисс Огонь» — Джарират Петсом из Таиланда.
Последний раз конкурс «Мисс Земля» проходил в традиционном очном формате в октябре 2019 года. Обладательницей титула «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико — Нелли Пиментел.