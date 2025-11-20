На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

На конкурсе «Мисс Вселенная» снова скандал. Причем такой, какого давно не было. Один из членов жюри напрямую сказал, что главный международный конкурс красоты — это фикция. Если ему верить, все решено заранее, и происходящее на сцене никак не влияет на результаты. Это произошло всего за три дня до финала, в котором, среди прочих, будет участвовать представительница России.

Организаторов обвинили в подтасовках, три члена жюри подали в отставку

Скандал начался с заявления ливано-французского музыканта Омара Харфуша, входившего в жюри «Мисс Вселенная». Он написал в соцсети, что результаты конкурса предрешены. По его словам, некие люди, привлеченные организаторами, уже отобрали 30 финалисток, причем сделали это втайне от настоящих судей. Официально конкурс еще продолжается, и решение будет принимать жюри, но все это ничего не значит.

Музыкант не объяснил, кто именно занимался отбором. Известно лишь, что некоторые из этих людей непосредственно связаны с участницами конкурса, а их беспристрастность вызывает сомнения

После заявления о подтасовках Харфуш вышел из жюри. Он также сообщил, что на церемонии не будет музыки, которую он написал специально для «Мисс Вселенная».

Это было лишь начало. Спустя всего несколько часов после Харфуша в отставку подал другой член жюри — французский футболист Клод Макелеле. На следующий день из состава жюри вышла принцесса Камилла Бурбон-Сицилийская, возглавлявшая отборочный комитет конкурса.

И футболист, и принцесса объяснили уход не слухами о подтасовках, а непредвиденными личными причинами. Футболист отдельно подчеркнул, что очень уважает организаторов «Мисс Вселенной». Но от подозрений, что за кулисами происходит что-то очень необычное, отделаться трудно. Конкурс никогда не терял почти половину жюри, когда до финала остаются считаные дни.

Участницы тем временем продолжают соревноваться, хотя, если верить Харфушу, в этом нет ни малейшего смысла. Одна из конкурсанток анонимно рассказала изданию People, что она думает о подтасовках. Девушка поблагодарила музыканта, продемонстрировавшего, как она считает, честность, которой недостает организаторам, и добавила, что у них вряд ли есть право требовать от участниц совершенства, пока не обеспечена прозрачность процесса отбора.

Столько участниц пожертвовали личной жизнью, бросили работу и целый год готовились к этому моменту. Некоторые болели, попадали в больницы или боролись с крайней усталостью, потому что на сон оставалось три или четыре часа в сутки. Мы делали это, потому что верили в честность организаторов и в их миссию, к которой они, по их словам, стремились анонимная участница конкурса «Мисс Вселенная»

Организаторы конкурса красоты отвергли обвинения Харфуша. По их утверждению, никакого тайного отбора не было. Они подчеркнули, что все процедуры проходят по установленным, прозрачным и контролируемым протоколам.

Вице-президент конкурса назвал представительницу Мексики дурой, его вызвали на допрос

Проблемы конкурса начались еще до слухов о подтасовках и тайных судьях. В начале ноября организаторов «Мисс Вселенной» вызвали на допрос за нарушение законов Таиланда, где проходит конкурс. Причиной стало видео, в котором обладательница титула «Мисс Вселенная Филиппины» Ахтиса Манало держит подушку с логотипом онлайн-казино.

После встречи со следователем вице-президент тайского отделения «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил рассказал, что люди, выдавшие Манало подушки с рекламой казино, входили в число организаторов конкурса, и большая их часть — граждане Мексики.

Как выяснилось, некое казино уже пыталось стать спонсором конкурса, но получило отказ. Однако мексиканская команда проигнорировала запрет и все равно устроила рекламную акцию

Вскоре после этого случая Итсарагрисил накричал на представительницу Мексики Мелиссу Флорес Бош, которая не пришла на спонсорскую съемку. Она пыталась объясниться, но Итсарагрисил перебил ее, назвал дурой и приказал охране вывести ее из зала.

Тут возмутились другие участницы. Действующая «Мисс Вселенная» Виктория Кьер Тейлвиг назвала слова организатора неуважением к женщинам и ушла с мероприятия. «Мы живем в XXI веке, я не кукла, которую можно красить, причесывать и переодевать», — высказалась позднее Бош.

Кончилось тем, что Итсарагрисила отстранили от организации. Он собрал журналистов, чтобы публично извиниться перед девушками, начал говорить и расплакался. «Вы должны понимать, это очень большой стресс. А я человек. Иногда не могу себя контролировать», — объяснил он.

Представительница России ранее оказалась в центре скандала

У 22-летней Анастасии Вензы, которая будет представлять на «Мисс Вселенной» Россию, свой скандал. Когда она получила титул «Мисс Россия», в справедливость ее победы поверили далеко не все.

Одна из участниц конкурса «Мисс Россия» Алиса Оганезова утверждает, что Венза присоединилась к девушкам с опозданием на две недели и редко появлялась на репетициях. Екатерина Иглина, представлявшая Красногорск, рассказала, что Венза по неизвестной причине пропустила часть промежуточных этапов — конкурс костюмов, благотворительный проект, часть тренировок и репетиций.

Похожие истории рассказывают и другие девушки. По их мнению, результаты конкурса подтасовали таким образом, чтобы победа досталась именно Вензе.

Оганезова предположила, что топ-10 участниц специально выбирали так, чтобы победительница казалась не хуже других. Именно поэтому все красивые и высокие девушки получили плохие оценки

Так считают не только проигравшие. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова назвала победу Вензы позором. При этом она не верит, что организаторов просто подкупили. «Этот конкурс спонсируется очень серьезными организациями и компаниями, которым нет смысла брать с кого-либо деньги, — сказала она. — Однако кто-то мог посадить ее на это место по ряду своих причин».

Победительница объясняет позднее появление на конкурсе учебой. «Я готовилась к экзаменам, которые были в сентябре, — сказала она. — Учеба в медицинском на четвертом курсе построена циклами, экзамены каждый месяц». Кроме того, по ее словам, были и другие девушки, которые приехали позже.

По словам директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, позднее все недовольные взяли свои слова обратно. «Через неделю все те девчонки, кто что-то неприятное говорил в интернете, вернулись к нам с тем, что "ребята, извините, мы как-то немножко погорячились, мы вообще всех вас любим и дружим, и все хорошо"», — утверждает она.

Так это или нет — неважно. Анастасия Венза уже в Таиланде и вовсю участвует в предварительных этапах — пока, правда, без особого успеха. «Мисс Шри-Ланка» появилась на конкурсе национальных костюмов в гигантском чайнике, девушка из Эстонии — с огромным волком на голове, украинка — с крыльями, белыми волосами и глобусом. На их фоне россиянка в скромном белом платье совершенно затерялась.