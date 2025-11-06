Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

Организаторы «Мисс Вселенная» оказались в полиции из-за рекламы казино

В Таиланде организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос в полицию из-за подушки с рекламой онлайн-казино. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в Бангкоке в понедельник, 3 ноября. Участники подготовки финала конкурса, который пройдет в Таиланде 21 ноября, обратили внимание, что их коллеги сняли ролик с обладательницей титула «Мисс Вселенная Филиппины» Ахтисой Манало. На кадрах, выложенных на официальные страницы конкурса, девушка держала подушку с логотипом онлайн-казино. Онлайн-казино и их реклама запрещены в Таиланде.

Очевидцы сразу же сообщили о случившемся вице-президенту тайского отделения «Мисс Вселенная» Навату Итсарагрисилу и вызвали полицию. В итоге Итсарагрисил и другие организаторы оказались на допросе в полицейском отделении. После встречи со следователем вице-президент конкурса рассказал, что о незаконной съемке ему сообщили члены его команды и зрители. Итсарагрисил также подтвердил, что люди, выдавшие Манало подушки с рекламой казино, входят в число организаторов конкурса, и большая их часть — граждане Мексики.

Таец заявил, что за два месяца до происшествия кто-то из организаторов «Мисс Вселенная» предлагал ему некое онлайн-казино в качестве спонсора конкурса. Итсарагрисил отказался, так как это нарушало законы Таиланда и нанесло бы ущерб всей организации. Однако, по словам мужчины, мексиканская команда, возглавляемая бизнесменом Раулем Роча Канту, решила провести рекламную акцию, несмотря на запрет.

В данный момент в ситуации разбираются юристы. Итсарагрисил потребовал от всех участников удалить любые материалы, связанные с рекламой казино.

Вскоре после этого Итсарагрисила отстранили от работы из-за скандала с «Мисс Мексика» Мелиссой Флорес Бош. Вице-президент конкурса набросился на нее с оскорблениями за то, что она пропустила спонсорскую съемку.