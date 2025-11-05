Вице-президент конкурса «Мисс Вселенная» унизил участницу и попал под санкции

Организатор конкурса «Мисс Вселенная» публично унизил участницу из Мексики

Вице-президента конкурса «Мисс Вселенная» Навата Итсарагрисила отстранили от работы после скандала, связанного с обладательницей титула «Мисс Мексика». Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел во время церемонии передачи лент в отеле Бангкока. На мероприятии Итсарагрисил публично унизил участницу из Мексики Мелиссу Флорес Бош за то, что она не пришла на спонсорскую съемку. Она попыталась объясниться, но мужчина перебивал ее, назвал тупой и приказал охране вывести ее из зала.

Поведение Итсарагрисила оскорбило не только Бош. Действующая «Мисс Вселенная» Виктория Кьер Тейлвиг назвала слова организатора неуважением к женщинам и ушла с мероприятия. «Мы живем в XXI веке, я не кукла, которую можно красить, причесывать и переодевать», — высказалась позднее Бош. Инцидент вызвал общественный резонанс, Итсарагрисил попал под санкции.

Президент конкурса Рауль Роча Канту раскритиковал действия вице-президента и предположил, что тот хотел оказаться в центре внимания. В этом году Итсарагрисил не будет участвовать в организации состязания. Мужчина является известным бизнесменом в Таиланде и организатором конкурса красоты «Мисс Гранд Интернешнл». В конкурсе «Мисс Вселенная» он курировал Азию и Океанию.

Ранее «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.