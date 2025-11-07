Вице-президент конкурса «Мисс Вселенная» извинился за унижение участницы и расплакался

Организатор конкурса «Мисс Вселенная» расплакался после скандала с участницей

Вице-президент конкурса красоты «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил публично извинился перед участницами. Об этом сообщает Mothership.

Итсарагрисил привлек к себе внимание, после того как оскорбил участницу из Мексики Мелиссу Флорес Бош. Он принес извинения за унижение девушки перед журналистами и расплакался. При этом мужчина опроверг, что назвал Бош тупой.

«Вы должны понимать, давление очень большое. Я человек. Иногда я не могу себя контролировать», — объяснил разразившийся скандал организатор. По словам Итсарагрисила, он не хотел никого оскорбить и не должен был поступать так, чтобы участницы чувствовали себя некомфортно.

Ранее сообщалось, что Навата Итсарагрисила отстранили от работы после скандала, связанного с обладательницей титула «Мисс Мексика». Президент конкурса «Мисс Вселенная» раскритиковал действия вице-президента и предположил, что тот хотел оказаться в центре внимания.