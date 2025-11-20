Стала известна реакция участницы «Мисс Вселенная» на слухи о подтасовке результатов

Участница «Мисс Вселенная» поблагодарила рассказавшего о подтасовках судью

Одна из участниц международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» рассказала о реакции на слухи о подтасовке результатов. Ее слова приводит издание People.

О подтасовке заявил один из судей «Мисс Вселенная», ливано-французский музыкант Омар Харфуш. По его словам, организаторы заранее составили топ-30 участниц, причем отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран. После этого Харфуш отказался от сотрудничества с конкурсом и ушел из жюри.

Одна из участниц «Мисс Вселенная» рассказала People, что узнала о заявлении Харфуша после репетиции церемонии награждения. Она поблагодарила музыканта, который, по ее мнению, продемонстрировал честность, которой недостает организаторам.

Столько участниц пожертвовали личной жизнью, бросили работу и целый год готовились к этому моменту. Некоторые болели, попадали в больницы или боролись с крайней усталостью, потому что на сон оставалось три или четыре часа в сутки. Мы делали это, потому что верили в честность организаторов и в их миссию, к которой они, по их словам, стремились участница «Мисс Вселенная»

Участница усомнилась, что у организаторов «Мисс Вселенная» есть право требовать от участниц совершенства, пока не обеспечена прозрачность процесса выбора победительниц.

Собеседница People не уточнила, какую именно страну она представляет, и дала комментарий на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что организаторы «Мисс Вселенная» опровергли слова Харфуша. По их утверждению, никакого тайного отбора не было. Они подчеркнули, что все процедуры проходят по установленным, прозрачным и контролируемым протоколам.

