Член жюри главного конкурса красоты в мире рассказал о подтасовках за три дня до финала

Член жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная» рассказал о подтасовках

За три дня до финала главного конкурса красоты в мире один из судей объявил о своем уходе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», заявил, что результаты конкурса предрешены. Он рассказал, что организаторы без ведома членов жюри заранее составили топ-30 участниц и держат его в секрете. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.

После заявления о подтасовках Харфуш вышел из жюри. Кроме того, на церемонии не будет звучать его музыка, которую он написал специально для «Мисс Вселенная».

Организаторы конкурса красоты опровергли слова Харфуша. По их утверждению, никакого тайного отбора не было. Они подчеркнули, что все процедуры проходят по установленным, прозрачным и контролируемым протоколам.

Ранее «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.

