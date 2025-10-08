Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 8 октября 2025Из жизни

Самая красивая девушка России объяснила позднее появление на конкурсе

«Мисс Россия» Анастасия Венза объяснила экзаменами позднее появление на конкурсе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза приехала на подготовку к конкурсу позже из-за экзаменов. Об этом она рассказала в интервью изданию Starhit.

После того как 4 октября победу в конкурсе присудили 22-летней Анастасии Вензе, многие участницы «Мисс Россия — 2025» выступили с критикой самой красивой девушки России. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения. При этом большинство девушек приехали за три недели до финала.

На просьбу интервьюера подтвердить или опровергнуть слухи, Венза объяснила, что она была не единственной, кто приехал чуть позже. По ее словам, многие девушки начали подготовку позже из-за учебы, работы или состояния здоровья.

Ага, приехала за час до конкурса — шучу. Если же говорить серьезно, то я приехала в общем потоке со всеми. В первый день заехали около 40 девочек, в течение недели заезжали остальные. Кто-то не смог из-за проблем со здоровьем, кто-то из-за работы. Я готовилась к экзаменам, которые были в сентябре. Учеба в медицинском на 4-м курсе построена циклами, экзамены каждый месяц. На конкурс я заехала в один день с девушкой, представлявшей Уфу. Моей соседкой стала Алена Лесняк. Мы сразу нашли общий язык, она очень дружелюбная и добрая

Анастасия ВензаПобедительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025

Ранее Анастасия Венза, ставшая обладательницей титула «Мисс Россия», рассказала о подготовке к международному конкурсу «Мисс Вселенная». По ее словам, она совершенствует владение английским, отрабатывает дефиле и продумывает образы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости