Самая красивая девушка России объяснила позднее появление на конкурсе

«Мисс Россия» Анастасия Венза объяснила экзаменами позднее появление на конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза приехала на подготовку к конкурсу позже из-за экзаменов. Об этом она рассказала в интервью изданию Starhit.

После того как 4 октября победу в конкурсе присудили 22-летней Анастасии Вензе, многие участницы «Мисс Россия — 2025» выступили с критикой самой красивой девушки России. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения. При этом большинство девушек приехали за три недели до финала.

На просьбу интервьюера подтвердить или опровергнуть слухи, Венза объяснила, что она была не единственной, кто приехал чуть позже. По ее словам, многие девушки начали подготовку позже из-за учебы, работы или состояния здоровья.

Ага, приехала за час до конкурса — шучу. Если же говорить серьезно, то я приехала в общем потоке со всеми. В первый день заехали около 40 девочек, в течение недели заезжали остальные. Кто-то не смог из-за проблем со здоровьем, кто-то из-за работы. Я готовилась к экзаменам, которые были в сентябре. Учеба в медицинском на 4-м курсе построена циклами, экзамены каждый месяц. На конкурс я заехала в один день с девушкой, представлявшей Уфу. Моей соседкой стала Алена Лесняк. Мы сразу нашли общий язык, она очень дружелюбная и добрая Анастасия Венза Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»

Ранее Анастасия Венза, ставшая обладательницей титула «Мисс Россия», рассказала о подготовке к международному конкурсу «Мисс Вселенная». По ее словам, она совершенствует владение английским, отрабатывает дефиле и продумывает образы.