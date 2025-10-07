Из жизни
18:32, 7 октября 2025Из жизни

Самая красивая девушка России рассказала о подготовке к конкурсу «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия» Анастасия Венза начала подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

22-летняя Анастасия Венза, ставшая обладательницей титула «Мисс Россия», рассказала о подготовке к международному конкурсу «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание Life.

Анастасия Венза будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», где выбирают самых красивых девушек мира. Осталось всего несколько недель, поэтому она уже начала подготовку. По ее словам, она совершенствует владение английским, отрабатывает дефиле и продумывает образы.

Самое главное — сохранять аутентичность и верность своим ценностям. Искренняя уверенность и искренность всегда притягивают внимание гораздо сильнее любой маски

Анастасия Венза«Мисс Россия»
Анастасия Венза из Подмосковья победила в конкурсе красоты «Мисс Россия» 4 октября. Другие участницы считают, что корона досталась ей незаслуженно.

«Мисс Вселенная» считается одним из главных международных конкурсов красоты. Ожидается, что имя новой обладательницы этого титула объявят 21 ноября. В прошлом году представительница России вошла в топ-12 главных красавиц конкурса.

