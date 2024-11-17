Самая красивая девушка России вошла в топ-12 конкурса «Мисс Вселенная»

Самая красивая девушка РФ Валентина Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева не стала самой красивой девушкой планеты, но попала в топ-12 финалисток одного из самых престижных конкурсов в мире «Мисс вселенная». Всего в проходившем в Мексике финале конкурса приняли участие 125 представительниц разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, Алексеева «отлично держится на сцене, выглядит эффектно и умеет обаять публику». «Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — сказала Беляк.

Также она рассказала, что Алексеева подарила участницам конкурса худи с изображением одного из известных символов России — матрешки — и отметила, что у девушки сложились хорошие отношения со всеми участницами конкурса.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Впервые за десять лет самой красивой девушкой планеты признали блондинку.