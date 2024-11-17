Самой красивой женщиной мира впервые за 10 лет признали блондинку

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании

Победительницей одного из самых престижных в мире конкурсов красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Финал прошел вечером в субботу, 16 ноября, в Мехико, Мексика (ранним утром 17 ноября, воскресенье, по московскому времени — прим. ред. «Ленты.ру»). Всего в конкурсе принимали участие девушки из 125 стран, но в финал прошли лишь 30. Среди них была и представительница России, Валентина Алексеева.

После нескольких этапов жюри выбрало сначала 12 претенденток на титул самой красивой женщины мира, затем пять, наконец на сцене остались только участницы от Нигерии и от Дании. Вторая и стала новой «Мисс Вселенная». Корону ей вручила прошлая обладательница титула — Шейннис Паласиос из Никарагуа. Виктория Кьер Тейлвиг стала первой победительницей конкурса «Мисс Вселенная» из Дании, первой европейкой, выигравшей конкурс с 2016 года, а также первой победившей блондинкой с 2013 года.

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Она профессиональный танцор, предприниматель и начинающий юрист.

Ранее сообщалось, что представительница ЮАР отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». 28-летняя Миа Ле Ру вышла из конкурса, ссылаясь на проблемы со здоровьем. До этого от конкурса отстранили одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.