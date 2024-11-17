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09:43, 17 ноября 2024Из жизни

Самой красивой женщиной мира впервые за 10 лет признали блондинку

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова
Виктория Кьер Тейлвиг

Виктория Кьер Тейлвиг. Фото: Raquel Cunha / Reuters

Победительницей одного из самых престижных в мире конкурсов красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Финал прошел вечером в субботу, 16 ноября, в Мехико, Мексика (ранним утром 17 ноября, воскресенье, по московскому времени — прим. ред. «Ленты.ру»). Всего в конкурсе принимали участие девушки из 125 стран, но в финал прошли лишь 30. Среди них была и представительница России, Валентина Алексеева.

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После нескольких этапов жюри выбрало сначала 12 претенденток на титул самой красивой женщины мира, затем пять, наконец на сцене остались только участницы от Нигерии и от Дании. Вторая и стала новой «Мисс Вселенная». Корону ей вручила прошлая обладательница титула — Шейннис Паласиос из Никарагуа. Виктория Кьер Тейлвиг стала первой победительницей конкурса «Мисс Вселенная» из Дании, первой европейкой, выигравшей конкурс с 2016 года, а также первой победившей блондинкой с 2013 года.

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Она профессиональный танцор, предприниматель и начинающий юрист.

Ранее сообщалось, что представительница ЮАР отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». 28-летняя Миа Ле Ру вышла из конкурса, ссылаясь на проблемы со здоровьем. До этого от конкурса отстранили одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.

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