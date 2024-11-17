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05:15, 17 ноября 2024Из жизни

Самая красивая девушка России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Валентина Алексеева

Валентина Алексеева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. Об этом заявил генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, сообщает ТАСС.

Россиянка попала в топ-30 участниц. «Она [Алексеева] одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает», — сказала Беляк.

Ранее Беляк заявила, что Алексеева обладает главными качествами для победы на конкурсах красоты. Она считает, что у девушки есть хорошие шансы на победу в конкурсе «Мисс Вселенная».

В октябре Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.

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