Самая красивая девушка России рассказала о необычной мечте

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» рассказала о мечте стать онкологом

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» поделилась необычной мечтой. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Победительница национального конкурса красоты, 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, поступила на первый курс РНИМУ имени Н.И. Пирогова летом 2024 года, прямо перед началом отборочного тура конкурса красоты. Она студентка первого курса лечебного факультета. «Было очень тяжело совмещать учебу, конкурсы красоты, спорт, ЕГЭ, съемки, но у меня получилось, и получилось отлично», — написала она о подготовке к экзаменам на своей странице в соцсетях. А в анкете на конкурсе «Мисс Россия» самая красивая девушка страны назвала свое поступление в вуз одним из главных достижений в жизни.

Даже несмотря на активную программу конкурса, девушка не забывала об учебе. Как только у нее появлялась свободная минутка, она сейчас же начинала учить названия костей в человеческом организме

Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать врачом-онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.

«Этот конкурс красоты не только про красоту, он про эрудицию, интеллект, грацию и, самое главное, про благотворительность. Я — будущий врач, и в моей будущей профессии прямая обязанность — помогать людям жить и быть здоровыми. Если моя миссия благотворительности принесет пользу людям, я буду счастлива», — заявила новая «Мисс Россия».

Ранее Валентина Алексеева пообещала приложить все усилия, чтобы успешно представить страну на «Мисс Вселенной». Девушка призналась, что после победы, на которую даже не рассчитывала, ее переполняют радость, счастье и волнение по поводу будущего.