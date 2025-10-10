«Мисс Россия — 2022» заподозрила подтасовку результатов в пользу новой победительницы

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова: Анастасии Вензе кто-то помог победить

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заподозрила, что в этом году результаты конкурса красоты подтасовали в пользу Анастасии Вензы. Такое предположение она высказала в беседе с изданием Woman.ru.

По словам Линниковой, она не удивится, если выяснится, что кто-то помог новой победительнице. При этом она не верит, что организаторов просто подкупили. «Этот конкурс спонсируется очень серьезными организациями и компаниями, которым нет смысла брать с кого-либо деньги, — считает она. — Однако кто-то мог посадить ее на это место по ряду своих причин».

Я видела, какие девочки выступали на конкурсе, там были действительно красивые и умные девушки. Анастасия Венза не может связать двух слов. В ней нет ни характера, ни харизмы. Абсолютно обычная девушка с пустыми глазами Анна Линникова Мисс Россия — 2022

После того как 4 октября победу в конкурсе присудили 22-летней Анастасии Вензе, многие участницы «Мисс Россия — 2025» выступили с критикой самой красивой девушки России. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения. При этом большинство девушек приехали за три недели до финала.

Сама обладательница титула «Мисс Россия» Венза утверждает, что была не единственной, кто приехал чуть позже. Свою задержку она объяснила необходимостью сдавать экзамены в институте.