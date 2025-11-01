Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:48, 1 ноября 2025Из жизни

Директор конкурса красоты «Мисс Россия» рассказала о слезах участниц

Директор конкурса красоты «Мисс Россия» рассказала, что все участницы плачут
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Владимир Астапкович / АГН «Москва»

Все участницы финала национального конкурса красоты «Мисс Россия» плачут после церемонии награждения. Об этом на пресс-конференции сообщила директор конкурса Анастасия Беляк.

Она рассказала о реакции девушек на оглашение имени победительницы. По словам Беляк, все участницы огорчаются, когда уже на сцене понимают, что не прошли очередной этап. После трех недель интенсивной подготовки к конкурсу, во время которой они рано встают и целыми днями занимаются спортом, дефиле и другими вещами, это нередко вызывает у них возмущение. «В первые моменты, в первые часы или в первые дни это очень тяжелое переживание, и не каждый может с ним справиться», — отметила Беляк.

Более того, бесконтрольные слезы в гримерке — это норма для большинства конкурсанток, считает она.

Вот буквально все идут плакать. Это первая реакция. Причем проигрыш — это даже может не какая-то трагедия для них, это просто выплеск эмоций. Потому что ты был очень собран, ты очень надеялся, и вот вдруг для тебя все остановилось, и ты просто идешь поплакать для того, чтобы как-то прийти в себя. Но уже к афтерпати многие из них отходят, приходят в нормальное состояние, начинают обниматься, дружить, вспоминать какие-то прекрасные вещи, всех благодарить, благодарить конкурс, дирекцию и говорить про то, какой это уникальный опыт

Анастасия Белякдиректор конкурса «Мисс Россия»

Беляк добавила, что многие участницы примиряются с проигрышем лишь спустя несколько дней или недель. В этом году некоторые финалистки вернулись с извинениями после резких заявлений. «Через неделю все те девчонки, кто что-то неприятное говорил в интернете, вернулись к нам с тем, что "ребята, извините, мы как-то немножко погорячились, мы вообще всех вас любим и дружим, и все хорошо"», — сказала директор конкурса.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия» раскритиковали победительницу Анастасию Вензу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    В Европе признали трудности с переброской техники на Украину

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости