Директор конкурса красоты «Мисс Россия» рассказала о слезах участниц

Директор конкурса красоты «Мисс Россия» рассказала, что все участницы плачут

Все участницы финала национального конкурса красоты «Мисс Россия» плачут после церемонии награждения. Об этом на пресс-конференции сообщила директор конкурса Анастасия Беляк.

Она рассказала о реакции девушек на оглашение имени победительницы. По словам Беляк, все участницы огорчаются, когда уже на сцене понимают, что не прошли очередной этап. После трех недель интенсивной подготовки к конкурсу, во время которой они рано встают и целыми днями занимаются спортом, дефиле и другими вещами, это нередко вызывает у них возмущение. «В первые моменты, в первые часы или в первые дни это очень тяжелое переживание, и не каждый может с ним справиться», — отметила Беляк.

Более того, бесконтрольные слезы в гримерке — это норма для большинства конкурсанток, считает она.

Вот буквально все идут плакать. Это первая реакция. Причем проигрыш — это даже может не какая-то трагедия для них, это просто выплеск эмоций. Потому что ты был очень собран, ты очень надеялся, и вот вдруг для тебя все остановилось, и ты просто идешь поплакать для того, чтобы как-то прийти в себя. Но уже к афтерпати многие из них отходят, приходят в нормальное состояние, начинают обниматься, дружить, вспоминать какие-то прекрасные вещи, всех благодарить, благодарить конкурс, дирекцию и говорить про то, какой это уникальный опыт Анастасия Беляк директор конкурса «Мисс Россия»

Беляк добавила, что многие участницы примиряются с проигрышем лишь спустя несколько дней или недель. В этом году некоторые финалистки вернулись с извинениями после резких заявлений. «Через неделю все те девчонки, кто что-то неприятное говорил в интернете, вернулись к нам с тем, что "ребята, извините, мы как-то немножко погорячились, мы вообще всех вас любим и дружим, и все хорошо"», — сказала директор конкурса.

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия» раскритиковали победительницу Анастасию Вензу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения.