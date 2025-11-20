Три члена жюри «Мисс Вселенная» ушли в отставку из-за скандала накануне финала

Три члена жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная» ушли в отставку накануне финала

Накануне финала международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» ушли в отставку три члена жюри на фоне скандала из-за нечестного судейства. Об этом сообщает издание People.

Первым от участия в церемонии награждения отказался ливано-французский музыкант Омар Харфуш. Он заявил, что организаторы заранее составили топ-30 участниц, причем отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.

В тот же день об отставке заявил еще один член жюри — французский футболист Клод Макелеле. На следующий день из жюри вышла принцесса Камилла Бурбон-Сицилийская, также возглавлявшая отборочный комитет конкурса. Она объяснила уход не слухами о подтасовке, а непредвиденными личными причинами.

Ранее сообщалось, что организаторы «Мисс Вселенная» опровергли слова Харфуша. По их утверждению, никакого тайного отбора не было. Они подчеркнули, что все процедуры проходят по установленным, прозрачным и контролируемым протоколам.

