В машину с Екатериной Стриженовой врезался грузовик

Актриса Екатерина Стриженова попала в аварию с участием грузовика. Об этом она рассказала в Instagram во вторник, 16 июля.

По словам артистки, она спала на заднем сиденье автомобиля, ее вез личный водитель. ДТП произошло в четыре часа утра. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — сообщила Стриженова.

Актриса уточнила, что в результате аварии никто не пострадал: «Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди».

51-летняя Стриженова снялась в таких фильмах, как «Я не я», «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Американский дедушка» и «Снайпер», а также в сериалах «У каждого своя война», «Свой человек» и «Другая жизнь». Выступала на сценах Театра Антона Чехова и Государственного театра киноактера. Работает ведущей программы «Доброе утро» и ток-шоу «Время покажет».

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