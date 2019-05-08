Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе

Поп-исполнитель Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в среду, 8 мая.

Певец опубликовал фотографию разбитого автомобиля и признался, что иногда забывает ценить каждый момент своей жизни. «Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь!» — написал артист.

Барских также попросил поклонников не переживать о состоянии его здоровья. Он отметил, что с ним все в порядке.

Макс Барских — украинский певец и композитор. Он прославился благодаря таким песням, как «Туманы», «Неземная», «Берега» и «Моя любовь». В феврале у него вышел пятый студийный альбом под названием «7».

Летом 2018 года российский поп-певец Дима Билан также попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Артист отметил, что авария произошла по его вине. «Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую, чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулем!» — призвал он.

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