Культура
 

Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП

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Александр Марцинкевич
Александр Марцинкевич

Цыганский композитор и певец Александр Марцинкевич попал в аварию в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло около 19:00 во вторник. В белый Mercedes музыканта, припаркованный на Большой Московской улице, врезался фургон.

Марцинкевич был за рулем своего автомобиля во время инцидента.

Отмечается, что несмотря на аварию, певец успел на свой концерт «Летний Шансон». Для этого ему пришлось воспользоваться другой машиной.

Александр Марцинкевич — основатель коллектива «Цепи» (до 2014 года группа называлась «Кабриолет»).

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