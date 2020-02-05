Мадонна захотела приютить принца Гарри и Меган Маркл

Американская поп-певица Мадонна предложила герцогу Сассекскому и его супруге пожить в ее нью-йоркской квартире. Готовность приютить чету звезда выразила в видео, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

В ролике Мадонна приводит себя в порядок, сидя за туалетным столиком, и одновременно рассуждает о тяготах жизни в Канаде, куда недавно переехали принц Гарри и Меган Маркл. «Не бегите в Канаду, там так скучно, — говорит певица. — Я позволю вам арендовать мою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. В ней две спальни, из окон открывается лучший вид на Манхэттен, есть балкон. Это топ, лучшее предложение».

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«Букингемский дворец не может конкурировать с районом Сентрал-Парк-Уэст», — добавляет Мадонна. Затем мужской голос за кадром отмечает, что в Сентрал-Парк-Уэст виды однозначно лучше. «Да, точно. Полно парней в шерстяных шапках», — отвечает поп-дива.

В подписи под видео Мадонна задает прямой вопрос: «Хотят ли Меган и принц Гарри арендовать мою квартиру?» Некоторые пользователи оставили под роликом негативные комментарии. Они заявили, что Мадонна «сама скучная» и напомнили, что мать певицы была франкоканадкой.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. 20 января герцог Сассекский уехал из Великобритании в канадский город Ванкувер к жене и восьмимесячному сыну Арчи. На данный момент семья проживает в Канаде на вилле Mille Fleurs.

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