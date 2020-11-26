Секс-символ советского кино потребует с телевидения расходы на лечение

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, потребует с телевидения расходы на лечение в больнице. Об этом артистка рассказала в интервью «Москве 24».

Актриса попала в больницу из-за головных болей.

«Голова у меня должна мыслить, но она у меня не мыслила полгода от этого удара по голове. Но сегодня я более-менее спокойна, потому что я в руках профессионалов, они мной занимаются», — рассказала Светличная. Она предположила, что мучающие ее боли могут быть связаны с падением софита на ее голову во время недавних съемок. Артистка считает, что телевидение должно взять на себя ответственность за расходы, связанные с госпитализацией.

«С этой травмой тоже связаны расходы и на лекарства, и на эту жизнь, которая теперь у меня началась», — отметила Светличная. По ее словам, дополнительные расходы должны взять на себя «ребята из телевизионной передачи», приехавшие «с какого-то канала».

Актриса планирует обратиться в Госдуму, чтобы призвать представителей СМИ к ответу. «Я бы хотела, чтобы кто-то из умных людей... сказал: "Я этим займусь". Допустим, кто-то из депутатов приличных позвонил и сказал: "Светлана Афанасьевна, мы вам это поможем компенсировать"», — заявила артистка.

26 ноября Светлана Светличная была госпитализирована. Актриса жаловалась на боли в голове и общую слабость.