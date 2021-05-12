Секс-символ советского кино начала готовиться к смерти

Секс-символ советского кино, заслуженная артистка России Светлана Светличная рассказала, что начала готовиться к смерти. Этим она поделилась в интервью «Собеседнику» накануне 81-го дня рождения.

Звезда «Бриллиантовой руки» призналась в депрессивных настроениях. По ее словам, полученная год назад травма головы все еще беспокоит ее, а общее самочувствие значительно ухудшилось и не дает радоваться жизни.

«Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет», — сказала актриса. Она отметила, что близкие помогают ей и стараются поддерживать, однако настроение накануне дня рождения у нее не праздничное.

На уточняющий вопрос журналистов, неужели артистка готовится к смерти, она ответила утвердительно. Светличная пояснила, что еще недавно была бодра и могла пуститься в пляс, услышав музыку, однако сейчас даже не думает об этом.

26 апреля текущего года сообщалось о госпитализации Светланы Светличной с подозрением на инсульт.