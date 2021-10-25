Полиция начала проверку из-за пропажи Светланы Светличной

Полиция начала проверку из-за пропажи российской актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что в правоохранительных органах организовали розыск артистки после обращения ее родственницы. Ее заявление поступило в отдел МВД России по району Богородское 24 октября. По словам родственницы, 81-летняя Светличная не выходит на связь уже несколько дней.

Ранее менеджер Светличной Сергей Рублев опроверг ее исчезновение. «Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала», — сказал Рублев.

Он подчеркнул, что артистку навещают родственники. По мнению менеджера, в данной ситуации не стоит волноваться.

Подруга артистки Елена Перелыгина напомнила, что исчезновения актрисы неоднократно случались и ранее. Она связала это с возрастом Светличной.