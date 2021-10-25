Менеджер Светличной прокомментировал исчезновение актрисы

Менеджер российской актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев опроверг ее исчезновение. Комментарий приводит РБК.

По словам Рублева, 81-летняя артистка не пропала. Она не появляется на телевидении и не выходит на связь в силу возраста и возможных проблем со здоровьем. При этом у звезды есть родственники, которые навещают ее.

«Мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается. Я бы сейчас не волновался», — заявил Рублев.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. Сообщалось, что в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы и заявила, что та не выходит на связь несколько дней.

Позже друг Светличной актер Иван Николаев сообщил, что звезда не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать. Подруга артистки Елена Перелыгина отметила, что исчезновения актрисы неоднократно случались и ранее. Она связала это с возрастом Светличной.