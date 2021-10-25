Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы

Подруга российской актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала, что исчезновения артистки неоднократно случались ранее. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

По мнению Перелыгиной, это происходит в силу возраста звезды «Бриллиантовой руки». Подруга Светличной выразила в связи с этим беспокойство и опасения, что заслуженная артистка России может пострадать — прохожие могут не узнать актрису и не оказать ей помощь.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. Сообщалось, что в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы и заявила, что она не выходит на связь несколько дней. Позже друг Светличной актер Иван Николаев сообщил, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать.