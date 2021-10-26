Бастрыкин проконтролирует ситуацию с исчезновением Светличной

Глава СК России Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с исчезновением актрисы Светличной

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с исчезновением актрисы Светланы Светличной, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения артистки.

В ведомстве отметили, что Светличная многократно участвовала в творческих встречах и церемониях с кадетами и молодыми следователями. Сотрудники правоохранительных органов считают, что она всегда неравнодушна и отзывчива.

Об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы стало известно в понедельник, 25 октября. В полицию обратилась родственница 81-летней знаменитости. Она пожаловалась, что звезда «Бриллиантовой руки» не выходит на связь несколько дней.

Сын Светличной добавил, что женщина пропала 21 октября. При этом друг Светличной, актер Иван Николаев, уточнил, что она переехала поближе к родственникам.