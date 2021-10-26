«Лиза Алерт» объявила о поисках актрисы Светланы Светличной

За поиски актрисы Светланы Светличной взялись волонтеры «Лизы Алерт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательный отряд.

В ночь на 26 октября добровольцы «Лизы Алерт» объявили о поисках 81-летней артистки. На данный момент около 40 волонтеров расклеили более двух тысяч листовок в трех административных округах Москвы, а пешие группы прошли более 30 километров. Представители организации отметили, что актриса на данный момент не была найдена. Там же добавили, что она может быть дезориентирована.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения. Отмечалось, что мужчину доставили на допрос в следственный отдел.

Об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы сообщалось в понедельник, 25 октября. В правоохранительные органы обратилась родственница знаменитости, которая сообщила, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.