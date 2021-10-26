Пропавшая в Москве актриса Светлана Светличная найдена

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что 81-летняя артистка жива и здорова. Она была найдена на съемках одного из ток-шоу.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения. Отмечалось, что мужчину доставили на допрос в следственный отдел.

Об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы сообщалось в понедельник, 25 октября. В правоохранительные органы обратилась родственница знаменитости, которая сообщила, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.