Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов отрекся от матери. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — пожаловался он.

Ивашов отметил, что накануне он весь день провел в полиции, и после того, как 81-летняя актриса нашлась на съемках ток-шоу, у него больше нет никаких отношений с матерью. «Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал мужчина.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась спустя пару дней после исчезновения, ее живой и здоровой обнаружили на съемках ток-шоу. О пропаже знаменитой советской и российской актрисы сообщалось накануне, в правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который сообщил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.

Позднее председатель поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что в масштабной кампании по поиску якобы исчезнувшей Светличной были задействованы большие ресурсы волонтеров, из-за чего они не успели спасти пропавшего человека в Подмосковье. Он подчеркнул, что к операции были привлечены два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, а также группа специалистов по прозвону лечебных заведений. Стало известно, что волонтеры прошли пешком более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.