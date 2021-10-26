Стало известно о гибели человека во время поисков Светличной

В масштабной кампании по поиску якобы исчезнувшей актрисы Светланы Светличной были задействованы большие ресурсы волонтеров, из-за чего они не успели спасти пропавшего человека в Подмосковье. О его гибели рассказал председатель поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что к операции были привлечены два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, а также группа специалистов по прозвону лечебных заведений. Стало известно, что волонтеры прошли пешком более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.

«И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал Сергеев и заметил, что любой резонанс — настоящее испытание для отряда, так как это «поиск под пристальным вниманием». Поисковик подчеркнул, что пропажа известных личностей всегда вызывает внимание общественности и правоохранителей, чего не случается в случае пропажи обычных людей. Однако и там, и там задействованы волонтеры, и они могут помочь простым людям, если их силы не будут брошены на резонансные исчезновения.

Автор поста также обратился к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой уделять особое внимание случаям с пропажей знаменитостей, особенно в ситуации, когда их поиск берется под личный контроль СКР — нужно выяснять все обстоятельства пропажи и давать им соответствующую оценку. «Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу», — заключил Сергеев.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась спустя пару дней после исчезновения, ее живой и здоровой обнаружили на съемках ток-шоу. О пропаже знаменитой советской и российской актрисы сообщалось накануне, в правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который сообщил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.