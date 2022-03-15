Стало известно о состоянии Светличной после выписки из психиатрической клиники

Певица Алена Кравец рассказала, что Светличная «не унывает» после выписки из клиники

Стало известно о состоянии актрисы Светланы Светличной, которую ранее выписали из психиатрической клиники. О здоровье звезды «Бриллиантовой руки» рассказала российская певица Алена Кравец, ее слова приводит Пятый канал.

По словам исполнительницы, Светличная не унывает и не впадает в депрессию, несмотря на проблемы со здоровьем. «Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — поделилась Кравец.

Она подчеркнула, что 15 мая Светличная будет отмечать свое 82-летие. Однако народная артистка после выписки из медучреждения не планирует проведение больших торжеств или банкетов.

В ноябре 2021 года сообщалось о госпитализации Светланы Светличной в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Отмечается, что изначально актриса оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. Во время лечения ее поведение и эмоциональное состояние изменились.